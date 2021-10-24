Месяц до дембеля: в Десне застрелился срочник

В Десне застрелился солдат срочной службы / Пресс-служба

В учебном центре Десна в Черниговской области произошло самоубийство - военный срочной службы застрелился, когда находился на посту, заявил в комментарии Суспильному начальник по морально-психологическому обеспечению Александр Сагайдак.

Инцидент произошел около 4 часов ночи. Военному было 23 года, а до дембеля ему оставался месяц.

Предварительно, военный выстрелил в себя во время несения службы в карауле, которая охраняла склады. Выстрел он сделал из штатного автомата АК-47. Тело военнослужащего обнаружила другая смена, прибывшая на пост.

По словам Сагайдака, что стало причиной самоубийства, пока неизвестно. Причины и обстоятельства инцидента, как отметил начальник, будут устанавливаться.

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В "Десне" утверждают, что погибший военный характеризовался положительно и проблемных вопросов не проявлял.

Переговоры по Донбассу

12 октября стало известно, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном, а также диалог лидеров стран ЕС с президентом РФ Владимиром Путиным, завершились результативно. Стороны планируют организовать встречу в рамках нормандского формата на уровне глав МИД.

В США по итогам визита замгоссекретаря Виктории Нуланд в Москву заявили о том, что Вашингтон не намерен комментировать заявление замглавы АП РФ Дмитрия Козака по вопросу якобы "автономии" или "особого статуса" Донбассе. Американцы назвали Россию единственным препятствием на пути урегулирования конфликта и призвали Москву вывести свои войска с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Францию и Германию в отказе от принятия инициативы по участию США в переговорах в рамках нормандского формата по Донбассу. По его словам, такое предложение озвучивал Путин, однако в Париже и Берлине выступили против.