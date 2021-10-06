"Прощалась с родными": в Киеве школьница совершила суицид

В Киеве школьница выпала из окна

В Киеве 13-летняя школьница погибла при падении из многоэтажного жилого дома, сообщает dtp.kiev.ua в среду, 6 октября.

Трагедия произошла в Соломенском районе в доме по адресу улица Новгородская, 3, где девочка жила с матерью.

Предполагается, что ребенок самостоятельно выпрыгнул с общего балкона на 10 этаже. Перед смертью девочка попрощалась с родными и друзьями.

После этого тело погибшей еще некоторое время лежало прямо перед входной дверью подъезда просто прикрытое покрывалом.

Ранее в Одесской области произошел жуткий случай - в Белгород-Днестровском районе была найдена повешенной девушка, которой исполнилось всего 22 года. В Нацполиции сообщи ли , что тело дочери нашла её же мама.

При этом правоохранители уточнили, что во время мониторинга информации в Интернете были найдены сведения о том, что за несколько дней до кончины девушка была изнасилована.