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"Прощалась с родными": в Киеве школьница совершила суицид

6 октября 2021, 21:57

Трагедия произошла в Соломенском районе в доме по адресу улица Новгородская, 3, в Соломенском районе, где девочка жила с матерью.

В Киеве школьница выпала из окна

В Киеве 13-летняя школьница погибла при падении из многоэтажного жилого дома, сообщает dtp.kiev.ua в среду, 6 октября.

Трагедия произошла в Соломенском районе в доме по адресу улица Новгородская, 3, где девочка жила с матерью.

Предполагается, что ребенок самостоятельно выпрыгнул с общего балкона на 10 этаже. Перед смертью девочка попрощалась с родными и друзьями.

После этого тело погибшей еще некоторое время лежало прямо перед входной дверью подъезда просто прикрытое покрывалом.

Ранее в Одесской области произошел жуткий случай - в Белгород-Днестровском районе была найдена повешенной девушка, которой исполнилось всего 22 года. В Нацполиции сообщили, что тело дочери нашла её же мама.

При этом правоохранители уточнили, что во время мониторинга информации в Интернете были найдены сведения о том, что за несколько дней до кончины девушка была изнасилована.

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