В Кривом Роге полицейский избил задержанного до смерти: ему грозит жестокое наказание

Национальная полиция / УНИАН

В Кривом Роге командир взвода полка патрульной полиции предстанет перед судом за избиение задержанного, которое закончилось смертью потерпевшего.

Как сообщает пресс-службе Офиса генпрокурора, по данным следствия, правоохранитель задержал мужчину во время конфликта на местном рынке, но отвез его не в райотдел полиции, а на окраину города в лесополосу.

После этого полицейский нанес гражданину телесные повреждения.

"Через несколько дней, не приходя в сознание, пострадавший скончался в больнице", - говорится в сообщении.

ЧП случилось еще в августе 2018 года, и по факту происшествия было начато расследование в уголовном производстве, которое осуществлялось следователями территориального управления ГБР в Полтаве.

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Теперь прокуроры специализированного подразделения по противодействию нарушениям прав человека Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении полицейского.

Командир взвода патрульных подозревается в превышении служебных полномочий, повлекшим тяжкие последствия, и умышленные тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 365, ч.2 ст. 121 УК Украины).

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Напомним, ранее в городе Костополь (Ровенская область) местная коммерсантка напала и избила пенсионерку, которая возле ее магазина торговала молочными продуктами.

Предпринимательнице, очевидно, не понравилось, что пенсионерка продавала собственную домашнюю молочную продукцию возле ее заведения.