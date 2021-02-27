В Крыму дерзко ответили на заявление Байдена о признании полуострова

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. На полуострове заявили, что он поторопился.
Глава Белого дома Джо Байден поторопился с заверениями в том, что США никогда не признают Крым частью России, заявил так называемый руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов.
"Когда новый американский президент утверждает, что США никогда не признают Крым российским, хочется воскликнуть: не стоит торопиться с подобными оценками и утверждениями. Никогда не говори никогда, иначе потом придется краснеть и извиняться за свои слова", — сказал он РИА Новости.
Отметим, накануне президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон никогда не признает оккупированный Крым территорией России. Штаты продолжают работать над тем, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в отношении Киева. США чтят мужество участников Революции 2014 года и верят в стремления Украины к мирному и демократическому будущему.
По словам главы американского государства, США в День сопротивления Крымской оккупации продолжают поддерживать Киев и подтверждают истину, согласно которой
День сопротивления Крымской оккупации
Украина 26 февраля отмечает День сопротивления оккупации Крыма. В этот день в 2014 году на полуострове перед зданием местной Верховной Рады состоялся митинг в поддержку территориальной целостности и суверенитета украинского государства. В акции приняли участие около 12 тысяч крымских татар и проукраинские активисты. Им противостояли российские граждане и пророссийские активисты.
В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о том, что День сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя стал государственным праздником.
Заявление Байдена о Крыме – о чем еще сообщал Главред:
- 26 февраля президент Владимир Зеленский поблагодарил лидера США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма. Он заверил, что украинцы высоко ценят поддержку американского государства
- "Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым - это Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, раздельно - падаем", - сказал Зеленский.