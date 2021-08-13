В Луганской области 17-летний устроил стрельбу из ружья по детям и тяжело ранил ребенка

Парень выстрелил в ребенка / Нацполиция

В Луганской области в четверг, 12 августа, в городе Рубежное 17-летний юноша открыл стрельбу из ружья по компании подростков и попал в 13-летнего парня.

"Компания подростков гуляла возле одного из домов по ул. Смирнова в г. Рубежное. В это время 17-летний местный житель вынес из дома, предварительно, пневматическое ружье и выстрелил в направлении детей, которые уезжали на велосипедах, в результате чего 13-летний парень получил ранение", - рассказали в полиции Луганской области.

Подростка с пулевым ранением брюшной полости и повреждением внутренних органов госпитализировали в Лисичанскую детскую больницу.

При осмотре пневматической винтовки правоохранители установили, что она сделана самостоятельно из запчастей различных пневматических винтовок калибра 4,5 мм.

На них не было маркировки и отсутствуют номера. Винтовку изъяли и отправили на экспертизу.

Реклама

Следователи совместно с оперативниками устанавливают все обстоятельства происшествия, свидетелей и мотивы, а также происхождение оружия.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения 17-летнему парню.

Читайте такжеПод Черновцами жениха серьезно наказали за стрельбу на собственной свадьбе

Как ранее сообщал Главред, в среду, 14 июля, в селе Фонтанка под Одессой возле ТЦ Ривьера прямо посреди дня неизвестный мужчина открыл огонь из автомата. В Сети появилось видео инцидента.

В полиции журналистам местного издания "Думская" сообщили, что правоохранители получили информацию о стрельбе из автоматического оружия и выехали на место происшествия.

Позже стало известно, что некоторых стрелков задержали в ресторане Море.

Также установлен водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге.