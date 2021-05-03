В МИД рассказали, сколько в Украине хотят "сбить" с РФ за оккупацию

Уже есть первые позитивные решения арбитражей, подчеркнул Евгений Енин.
В более чем 12 коммерческих арбитражей поданы иски украинских предприятий, которые потеряли собственность и прибыли от агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
Общая сумма претензий составляет более 4,5 млрд долларов, подчеркнул он в эфире телеканала Дом.
"Врамках трёх из них, как минимум, есть уже первые позитивные решения. Это совокупно где-то приблизительно 250 млн долл", — сообщил замминистра.
Он также напомнил, что недавно Нафтогаз успешно прошёл юрисдикционную фазу иска по утраченным активам в Крыму.
"И сколько бы российская сторона не оттягивала наступление абсолютно очевидных последствий, это всё более и более удорожает цену", — добавил Енин.
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Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
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