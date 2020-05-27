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В МИД Украины заинтриговали заявлением о плане В по Донбассу

27 мая 2020, 17:33

Кулеба отказался говорить об альтернативном плане возвращения оккупированных районов Донбасса.

Кулеба
Кулеба надеется, что Россия отдаст Украине границу на Донбассе / УНИАН

Украина не намерена сотрудничать с оккупационными администрациями террористов "Л/ДНР" и рассматривает возможность применения плана Б в процессе урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, Киев не видит никаких перспектив для боевиков в процессе реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В случае вывода войск и возвращения украино-российской границы на Донбассе под контроль Украины, у оккупантов нет никаких перспектив.

"Мы с ними (с террористами "ЛДНР") не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то собственно где этой оккупационной администрации... Ответ - нигде", - сказал Кулеба.

Также он добавил, что в Киеве нет желания использовать альтернативный план по реинтеграции оккупированного Донбасса, который ранее упоминал президент Зеленский. Кроме того, Кулеба отказался говорить о том, как выглядит так называемый план Б и о чем его основные положения.

В начале мая глава ОП Андрей Ермак заявил, что в случае провала переговоров с Россией украинская сторона готова перейти к другому плану урегулирования конфликта на востоке Украины.

Во время своей пресс-конференции президент Зеленский и вовсе заявил, что у Киева есть и третий план по Донбассу, который также может быть реализован.

новости Украины Дмитрий Кулеба МИД Украины Донбасс
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