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В Минздраве жестко раскритиковали медиков, которые не помогли подростку после ДТП в Кривом Роге

26 июня 2021, 00:00

В больнице не имели права отказывать в предоставлении помощи пациенту.

Скорая
В Минздраве назвали незаконными действия медиков в Кривом Роге / УНИАН

24 июня, в Кривом Роге произошло ДТП с участием 17-летнего велосипедиста и маршрутки. В результате столкновения пострадал подросток Юра Бородянець, который ехал на велосипеде. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и переломы ребер, повлекшие повреждение легких.

Медики скорой, которые прибыли на вызов, транспортировали парня в ближайшую больницу, но там отказались оказывать неотложную помощь пострадавшему, так как больница для взрослых.

Скорая вынуждена была везти ребенка через полгорода в детскую больницу №8. По дороге у подростка произошла остановка сердца, но медикам удалось его реанимировать и живым доставить в реанимационное отделение учреждения. Подросток находится в тяжелом состоянии.

В Минздраве отреагировали на скандал.

Как передает ТСН, все учреждения здравоохранения и медицинские работники должны действовать в пределах определенных действующим законодательством Украины и оказывать неотложную помощь пациентам в тяжелом состоянии.

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Закон "Об экстренной медицинской помощи", который предусматривает, что в случае обнаружения человека в неотложном состоянии, не может лично обратиться за оказанием экстренной медицинской помощи, и при отсутствии медицинских работников на месте происшествия гражданин Украины или любой другой человек, которые обнаружили такого человека, обязаны:

  • немедленно позвонить в экстренную медицинскую помощь или сообщить об обнаруженном человеке в неотложном состоянии и о месте события работников ближайшего учреждения здравоохранения или любое лицо, которое обязано оказывать доврачебную помощь и находится вблизи места происшествия;
  • по возможности предоставить обнаруженному человеку в неотложном состоянии необходимую помощь, в том числе путем перевозки такого человека в ближайшее к месту происшествия отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи или другого учреждения здравоохранения, в котором может быть обеспечено предоставление необходимой медицинской помощи.

"Каждый гражданин Украины или другое лицо, который обнаружил человека в неотложном состоянии, имеет право обратиться к предприятиям, учреждениям и организациям с просьбой предоставить транспортное средство для перевозки такого человека в ближайшее к месту происшествия отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи или другого учреждения охраны здоровья я, в котором может быть обеспечено предоставление необходимой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

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Предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности и подчинения, физические лица — предприниматели, а также водители обязаны обеспечить бесплатную перевозку имеющимся в их распоряжении транспортом человека, который находится в неотложном состоянии, в ближайшее к месту происшествия отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи или другого учреждения здравоохранения, в котором может быть обеспечено предоставление необходимой медицинской помощи.

Если при перевозке бригадой экстренной (скорой) медицинской помощи пациента, находящегося в неотложном состоянии, в его состоянии возникли внезапные осложнения, которые не могут быть устранены медицинскими работниками этой бригады, такой пациент доставляется в ближайшее учреждения здравоохранения независимо от формы собственности и подчинения, где ему может быть оказана необходимая медицинская помощь в соответствии с его состояния.

Согласно ответу МОЗ, каждый пациент, который находится в крайне тяжелом состоянии, должен получить помощь в ближайшем медучреждении. Отказ — нарушение закона, а следовательно за это предусмотрена ответственность. Поэтому родители ребенка могут смело подавать в суд на медучреждение, где им отказали в оказании неотложной медицинской помощи.

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Напомним, ранее в Одессе произошло ДТП с участием пьяного полицейского. 27-летний правоохранитель снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе.

Минздрав новости Кривого Рога
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