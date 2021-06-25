В Кривом Роге отказались госпитализировать подростка, у которого после ДТП остановилось сердце

Медики в Кривом Роге отказались госпитализировать пострадавшего юношу / УНИАН

В Кривом Роге медики второй городской больницы отказались госпитализировать попавшего в ДТП 17-летнего велосипедиста Юрия Бородянца с тяжелыми травмами, сославшись на отсутствие необходимых реанимационных услуг.

Пострадавшего, которого сбила маршрутка, пришлось срочно перевозить в детскую больницу №8, расположенную в другом конце города, при этом по дороге в медучреждение у подростка произошла остановка сердца, говорится в материале ТСН.

В сообщении отмечается, что карета скорой съехала на обочину и медики стали его реанимировать. Им удалось запустить сердце 17-летнего Юры.

Почему пострадавшего не приняли в ближайшей больнице

Очевидцы ДТП вызвали медиков, а те быстро доставили парня в ближайшую больницу, которая расположена в 200 метрах от места ДТП.

По словам дядя потерпевшего, медики на месте ДТП диагностировали у Юры открытую черепно-мозговую травму и перелом ребер, которые пробили легкие. Однако во 2-ой горбольнице ему отказались предоставить медицинскую помощь, аргументируя это тем, что у них нет пакета реанимационных услуг для детей.

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Пострадавший Юра Бородянец

Отказ госпитализации юноши: что говорят медики

По словам врачей детской больницы, медики 2-ой горбольницы не имели права отказываться предоставлять помощь такому пациенту, ведь пациентов с такими травмами нельзя вообще транспортировать.

В НСЗУ, которое финансирует все пакеты услуг, оказываемые медучреждениями Украины, подчеркнули, что медики должны были стабилизировать состояние ребенка, а уже потом принимать решение о транспортировке.

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Напомним, ранее в Одессе произошло ДТП с участием пьяного полицейского. 27-летний правоохранитель снес шлагбаум и сбил семейную пару, которая гуляла с ребенком. Пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе.