В МВД предупредили будущих водителей о нововведениях: что изменится в удостоверениях

В МВД предупредили будущих водителей о нововведениях в части выдачи прав / УНИАН

Украинцы, которые в ближайшее время планируют стать водителями, столкнутся с рядом новшеств в части выдачи документа и допуска к управлению автомобилем.

В пресс-службе МВД рассказали, что нововведения связаны с постановлением Кабинета Министров от 22 сентября. В частности, в водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач в виде кода "78" в графе 12 удостоверения. Владельцы удостоверений с подобной отметкой смогут управлять только авто с АКПП, а при ее отсутствии - с любой.

При этом изменения не коснуться тех украинцев, которые получили водительские права раньше.

Также в Украине увеличили срок действия результата успешно сданного теоретического экзамена в сервисном центре МВД. Если раньше он составлял три месяца, то теперь - два года.

"Но не дольше, чем срок действия свидетельства об окончании заведения по подготовке водителей транспортных средств", - уточнили в МВД.

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Суть еще одного новшества состоит в том, что водителей освободили от обязательного предоставления документов, подтверждающих навыки управления при открытии низшей категории или категории с прицепом.

В МВД предупредили будущих водителей о нововведениях / mvs.gov.ua

Кроме того, изменится форма отражения ограничений в управлении на удостоверении водителя. Теперь их будут обозначать в виде кодов - как в Евросоюзе, а не пиктограммами, как было раньше.

В виде кодов отображаются:

медицинские причины ограничений (очки, слуховые аппараты, протезы конечностей и тому подобное);

приспособление транспортного средства (модифицированная трансмиссия, приспособленная педаль сцепления, модифицированные тормозные системы и т. п.);

управление транспортным средством только в дневные часы, только без пассажиров, в пределах города/региона и тому подобное.

Изменения коснутся и процедуры принятия экзаменов. Теперь в случае одновременного открытия двух категорий экзамены (экзамен) сдаются по высшей из них (кроме категорий B1, B, BE):

при открытии категорий С и С1 теоретический и практический экзамены сдаются только по категории С;

при возврате удостоверения водителя после лишения права управления, в случае наличия в нем нескольких открытых категорий, теоретический и практический экзамены также сдаются по более высокой категорией.

"Все новшества будут введены сразу после обнародования указанного постановления Кабинета министров Украины, кроме новшества, касающегося указания отметки об автоматической коробке передач в водительском удостоверении, которое будет реализовано в течение трех месяцев", - подчеркнули в МВД.

Читайте такжеШтрафы до 40 тысяч и конфискация: что нужно знать водителям мотоциклов, мопедов и скутеровРанее сообщалось о том, что в Украине рассматривают возможность принятия закона, на базе которого водители смогут жаловаться на других участников дорожного движения и получать вознаграждение в случае фиксации пренебрежения правилами дорожного движения при помощи фото и видеосъемки.