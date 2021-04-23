В Нацбанке спрогнозировали, когда ждать ослабления карантина в Украине

В Нацбанке говорят, что бизнес и население в отличие от локдауна предыдущего года в значительной степени приспособились к условиям карантина
Ослабление текущих карантинных ограничений в Украине ожидается уже с мая нынешнего года. Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка.
Базовый сценарий прогноза, который основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина в первом полугодии 2021 года. Аналитики указывают, что в условиях жесткого карантина ("красные зоны") одновременно будут находиться не более тринадцати областей, и постепенно их количество будет сокращаться.
"В дальнейшем ограничения будут касаться не запретов для экономической деятельности, а лишь соблюдения требований по антиэпидемическим мерам со стороны населения", ‒ говорится в прогнозе.
Также в Нацбанке говорят, что бизнес и население в отличие от локдауна предыдущего года в значительной степени приспособились к условиям карантина ‒ в том числе и благодаря онлайн-торговле и услугам доставки.
"Кроме того, сами ограничения не являются такими жесткими как в прошлом году - разрешена торговля по предзаказу, индивидуальные услуги по записи, передвижение общественным транспортом по спецпропускам и тому подобное", ‒ говорится в тексте.Читайте такжеАгентство Fitch спрогнозировало развитие экономики Украины и инфляцию
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