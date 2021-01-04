Экономический прогноз на 2021 год: ждет ли Украину катастрофа

Экономисты объяснили, чем расплатится Украина за дефицитный бюджет / myukraina.com.ua

Государственный бюджет Украины на 2021 год – традиционно дефицитный, на этот раз – на уровне 5,5% ВВП.

Причем изначально правительство предполагало, что в бюджете-2021 будет еще бо́льшая дыра (6%). Однако после замечаний МВФ о недопустимости такого огромного дефицита при падающей экономике, парламентарии немного умерили пыл, урезав расходы. Тем не менее, остается непонятным, за счет чего и из чьих карманов власть рассчитывает доставать недостающую сумму и латать дыру в бюджете. Тем более, если сотрудничество с МВФ заглохнет, и кредитов Украина не получит.

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Тарас Загородний Политический и экономический эксперт

Справляться с проблемой дефицита бюджета в 2021 году будет сложно, но возможно, поскольку есть определенные резервы, чтобы частично залатать дыру. Например, урезать затраты на дороги. Кредит МВФ, если он будет, пойдет не в бюджет, а в НБУ, и не станет решением проблемы.

Де-факто сейчас идет скрытая эмиссия гривны, хотя официально никто этого не признает. В данной ситуации она нужна, поскольку экономика стоит, и при этом никак не решен вопрос с кредитованием (банки у нас в основном финансируют спекулянтов, а не реальный сектор экономики). Под вопросом и рост нашего экспорта. Если оживится мировая экономика, то он начнет расти. Однако к внешним факторам, способствующим решению проблемы дефицита бюджета, должны добавиться и внутренние. Дыра в бюджете хоть и является проблемой, но все-таки худо-бедно решается. В частности, через ОВГЗ, которые выкупает НБУ и госбанки.

Безусловно, уже давно следовало начать разговор о реструктуризации внешних долгов Украины вместо выплат международным спекулянтам.

Дальнейшее сотрудничество с МВФ упирается в аудит ковидного фонда. А с ним у нас проблема: деньги тратились не на медицину, а на строительство дорог, точнее – на закапывание денег в асфальт. Это очень не понравится нашим западным партнерам. И пока не проведен аудит, МВФ, скорее всего, денег Украине не даст. Без кредитов Фонда мы не умрем, ресурс внутри страны есть. Просто Украине надо начать бороться с коррупцией. В принципе, деньги МВФ нам не нужны – они нужны элитам, чтобы грабить страну.

Виктор Суслов Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

Бюджет-2021 принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП. По международным нормативам, приемлемым является дефицит до 3%. У нас он почти в два раза больше, а это значит, что Украина не смогла сократить свои расходы при падающей экономике. Ведь за 2020 год украинский ВВП, по предварительным прогнозам, упадет на 5-6%, а в следующем году хотя и ожидается рост на 4,7%, он не сможет компенсировать падения даже 2020 года.

Чем чреват большой дефицит, можно увидеть на примере последних недель 2020 года. Несмотря на секвестр бюджета в апреле 2020 года, дефицит доходов к концу года всё равно превысил 100 млрд грн, и правительству пришлось продать ценные бумаги на 70 млрд грн только в течение последних двух недель под неадекватные проценты с целью финансирования утвержденных законом доходов бюджета.

А, значит, в новом году нам придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов. Уже сейчас каждая третья гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долгов – их погашение либо выплату процентов. Иными словами, Украина шаг за шагом движется к дефолту, не жалея урезать бюджет, расходы на чиновников и многочисленных членов набсоветов, а также будучи неспособной навести порядок на таможне и победить поток контрабанды, ввести прогрессивную систему налогообложения доходов физических лиц, перейти к проведению протекционистской политики и стимулировать развитие собственного производства.

Два транша кредитов МВФ по 700 млн дол, которые Украина не смогла получить в 2020 году, скорее всего, будут предоставлены в первые месяцы 2021 года. Они тоже пойдут на финансирование дефицита госбюджета.

Да, проценты по кредитам МВФ ниже рыночных, но взамен выдвигается масса требований, и, чем дольше мы сотрудничаем с МВФ, тем больше видим конкретных примеров внешнего управления украинской политикой и экономикой. Такова наша плата за огромную дыру в бюджете: на наш огромный дефицит бюджета завязана наша колоссальная внешняя зависимость.

В бюджете на текущий год дефицит был заложен на уровне ~270 млрд гривен, но так и не дошел до 135 млрд. В 2021 году он тоже вряд ли выйдет за границу в 150-180 млрд гривен.

Дефицит бюджета обычно покрывается за счет внутренних и внешних займов. Но средства от МВФ идут исключительно на гарантированное покрытие частного корпоративного долга и никакого отношения к Украине как к государству и, соответственно, его экономике не имеет. Именно поэтому украинская экономика может спокойно обходиться без кредитов МВФ. В отличие от кредитов Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), использование которых в Украине создает добавленную стоимость и способствует развитию экономики.

Если у Украины в будущем году не будет кредита от МВФ, то шансы выбраться из кризиса вырастут – государство получит финансовый ресурс для того, чтобы обеспечивать свои расходы развития, т.е. вкладывать дополнительные деньги в развитие инфраструктуры, развитие госпредприятий и т.д. Появятся деньги и для социальной сферы, в которой скорость оборота средств в 6 раз превышает среднее значение в экономике страны – те же пенсионеры каждую гривну возвращают в экономику быстрее любой другой сферы, тем самым создавая добавочную стоимость.

Тогда все средства попадут на внутренний рынок, поспособствуют работе малого, среднего бизнесов и будут неинфляционными, что выльется в стабилизацию цен, увеличение ассортимента товаров, повышения их качества. А все это, в свою очередь, может способствовать увеличению уровня доходов наемных работников, что фактически сразу увеличивает и доходы Пенсионного фонда, из-за чего государство будет тратить меньше денег из госбюджета на покрытие дефицита ПФ. И раз на это может идти меньше денег, то меньшей будет и девальвация гривны, что позволит завозить больше импортных товаров. Но все это возможно, если Украина сама захочет обойтись без денег МВФ.

В Украине проблема дефицита бюджета не так серьезна, как невыполнение бюджета по расходам, который помогает создавать новые средства в экономике, запуская цепочку платежей, увеличивая потребительские расходы населения и инвестиционные расходы бизнеса. Иными словами, чтобы бюджет набирал деньги, их сначала нужно потратить. И если государство будет и дальше сокращать бюджетные расходы, то мы будем просто сжигать деньги в экономике.

Потому проблема нашего Минфина как раз в том, что он хронически не выполняет бюджет по расходам. Например, бюджет 2020-го будет не выполнен на 10%, и эти расходы перенесутся на следующий год. Что фактически говорит об экономическом дефолте перед получателями – населением или отдельными секторами экономики.

Модель урезания расходов нам уже известна. Например, в 2019 году бюджетный кризис начинался в середине декабря и тогда в первую очередь "резали" фонд регионального развития, то есть инвестиционные проекты по развитию медицины, образования и науки. Отличие нынешнего года только в том, что бюджетный кризис из-за пандемии начался на месяц раньше – в ноябре.

Пауза в отношениях с МВФ в 2020 году возникла из-за того, что Фонд не любит кредитовать Украину, когда возникают проблемы с погашением внешних долгов. И так как до весны особых выплат по внешним долгам нет, то и МВФ не хочет давать денег, чтобы Украина не потратила их на свои экономические и социальные проекты. Но когда весной снова обострится проблема необходимости погашения долгов, то транш будет выделен как раз для этих целей.

Надежда Майная, Анастасия Кучкина