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Экономический прогноз на 2021 год: ждет ли Украину катастрофа

4 января 2021, 09:14

Экономисты рассказали Главреду, насколько катастрофична проблема дефицита бюджета для Украины.

казна, Украина, копилка
Экономисты объяснили, чем расплатится Украина за дефицитный бюджет / myukraina.com.ua

Государственный бюджет Украины на 2021 год – традиционно дефицитный, на этот раз – на уровне 5,5% ВВП.

Причем изначально правительство предполагало, что в бюджете-2021 будет еще бо́льшая дыра (6%). Однако после замечаний МВФ о недопустимости такого огромного дефицита при падающей экономике, парламентарии немного умерили пыл, урезав расходы. Тем не менее, остается непонятным, за счет чего и из чьих карманов власть рассчитывает доставать недостающую сумму и латать дыру в бюджете. Тем более, если сотрудничество с МВФ заглохнет, и кредитов Украина не получит.

Эксперты рассказали Главреду, насколько критична ситуация, и к каким катаклизмам она грозит привести.

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт

Справляться с проблемой дефицита бюджета в 2021 году будет сложно, но возможно, поскольку есть определенные резервы, чтобы частично залатать дыру. Например, урезать затраты на дороги. Кредит МВФ, если он будет, пойдет не в бюджет, а в НБУ, и не станет решением проблемы.

Де-факто сейчас идет скрытая эмиссия гривны, хотя официально никто этого не признает. В данной ситуации она нужна, поскольку экономика стоит, и при этом никак не решен вопрос с кредитованием (банки у нас в основном финансируют спекулянтов, а не реальный сектор экономики). Под вопросом и рост нашего экспорта. Если оживится мировая экономика, то он начнет расти. Однако к внешним факторам, способствующим решению проблемы дефицита бюджета, должны добавиться и внутренние. Дыра в бюджете хоть и является проблемой, но все-таки худо-бедно решается. В частности, через ОВГЗ, которые выкупает НБУ и госбанки.

Безусловно, уже давно следовало начать разговор о реструктуризации внешних долгов Украины вместо выплат международным спекулянтам.

Дальнейшее сотрудничество с МВФ упирается в аудит ковидного фонда. А с ним у нас проблема: деньги тратились не на медицину, а на строительство дорог, точнее – на закапывание денег в асфальт. Это очень не понравится нашим западным партнерам. И пока не проведен аудит, МВФ, скорее всего, денег Украине не даст. Без кредитов Фонда мы не умрем, ресурс внутри страны есть. Просто Украине надо начать бороться с коррупцией. В принципе, деньги МВФ нам не нужны – они нужны элитам, чтобы грабить страну.

Виктор Суслов

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

Бюджет-2021 принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП. По международным нормативам, приемлемым является дефицит до 3%. У нас он почти в два раза больше, а это значит, что Украина не смогла сократить свои расходы при падающей экономике. Ведь за 2020 год украинский ВВП, по предварительным прогнозам, упадет на 5-6%, а в следующем году хотя и ожидается рост на 4,7%, он не сможет компенсировать падения даже 2020 года.

Чем чреват большой дефицит, можно увидеть на примере последних недель 2020 года. Несмотря на секвестр бюджета в апреле 2020 года, дефицит доходов к концу года всё равно превысил 100 млрд грн, и правительству пришлось продать ценные бумаги на 70 млрд грн только в течение последних двух недель под неадекватные проценты с целью финансирования утвержденных законом доходов бюджета.

А, значит, в новом году нам придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов. Уже сейчас каждая третья гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долгов – их погашение либо выплату процентов. Иными словами, Украина шаг за шагом движется к дефолту, не жалея урезать бюджет, расходы на чиновников и многочисленных членов набсоветов, а также будучи неспособной навести порядок на таможне и победить поток контрабанды, ввести прогрессивную систему налогообложения доходов физических лиц, перейти к проведению протекционистской политики и стимулировать развитие собственного производства.

Два транша кредитов МВФ по 700 млн дол, которые Украина не смогла получить в 2020 году, скорее всего, будут предоставлены в первые месяцы 2021 года. Они тоже пойдут на финансирование дефицита госбюджета.

Да, проценты по кредитам МВФ ниже рыночных, но взамен выдвигается масса требований, и, чем дольше мы сотрудничаем с МВФ, тем больше видим конкретных примеров внешнего управления украинской политикой и экономикой. Такова наша плата за огромную дыру в бюджете: на наш огромный дефицит бюджета завязана наша колоссальная внешняя зависимость.

Юрий Гаврилечко

Экономический эксперт

В бюджете на текущий год дефицит был заложен на уровне ~270 млрд гривен, но так и не дошел до 135 млрд. В 2021 году он тоже вряд ли выйдет за границу в 150-180 млрд гривен.

Дефицит бюджета обычно покрывается за счет внутренних и внешних займов. Но средства от МВФ идут исключительно на гарантированное покрытие частного корпоративного долга и никакого отношения к Украине как к государству и, соответственно, его экономике не имеет. Именно поэтому украинская экономика может спокойно обходиться без кредитов МВФ. В отличие от кредитов Всемирного банка или Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), использование которых в Украине создает добавленную стоимость и способствует развитию экономики.

Если у Украины в будущем году не будет кредита от МВФ, то шансы выбраться из кризиса вырастут – государство получит финансовый ресурс для того, чтобы обеспечивать свои расходы развития, т.е. вкладывать дополнительные деньги в развитие инфраструктуры, развитие госпредприятий и т.д. Появятся деньги и для социальной сферы, в которой скорость оборота средств в 6 раз превышает среднее значение в экономике страны – те же пенсионеры каждую гривну возвращают в экономику быстрее любой другой сферы, тем самым создавая добавочную стоимость.

Тогда все средства попадут на внутренний рынок, поспособствуют работе малого, среднего бизнесов и будут неинфляционными, что выльется в стабилизацию цен, увеличение ассортимента товаров, повышения их качества. А все это, в свою очередь, может способствовать увеличению уровня доходов наемных работников, что фактически сразу увеличивает и доходы Пенсионного фонда, из-за чего государство будет тратить меньше денег из госбюджета на покрытие дефицита ПФ. И раз на это может идти меньше денег, то меньшей будет и девальвация гривны, что позволит завозить больше импортных товаров. Но все это возможно, если Украина сама захочет обойтись без денег МВФ.

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

В Украине проблема дефицита бюджета не так серьезна, как невыполнение бюджета по расходам, который помогает создавать новые средства в экономике, запуская цепочку платежей, увеличивая потребительские расходы населения и инвестиционные расходы бизнеса. Иными словами, чтобы бюджет набирал деньги, их сначала нужно потратить. И если государство будет и дальше сокращать бюджетные расходы, то мы будем просто сжигать деньги в экономике.

Потому проблема нашего Минфина как раз в том, что он хронически не выполняет бюджет по расходам. Например, бюджет 2020-го будет не выполнен на 10%, и эти расходы перенесутся на следующий год. Что фактически говорит об экономическом дефолте перед получателями – населением или отдельными секторами экономики.

Модель урезания расходов нам уже известна. Например, в 2019 году бюджетный кризис начинался в середине декабря и тогда в первую очередь "резали" фонд регионального развития, то есть инвестиционные проекты по развитию медицины, образования и науки. Отличие нынешнего года только в том, что бюджетный кризис из-за пандемии начался на месяц раньше – в ноябре.

Пауза в отношениях с МВФ в 2020 году возникла из-за того, что Фонд не любит кредитовать Украину, когда возникают проблемы с погашением внешних долгов. И так как до весны особых выплат по внешним долгам нет, то и МВФ не хочет давать денег, чтобы Украина не потратила их на свои экономические и социальные проекты. Но когда весной снова обострится проблема необходимости погашения долгов, то транш будет выделен как раз для этих целей.

Надежда Майная, Анастасия Кучкина

Надежда Майная экономика МВФ дефолт падение экономики Тарас Загородний дефицит бюджета Виктор Суслов Алексей Кущ Юрий Гаврилечко госбюджет 2021 итоги-2020
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