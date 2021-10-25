В Николаеве 80-летняя пенсионерка топором разрубила голову подруге / УНИАН

В Николаеве 23 октября 80-летняя женщина убила топором свою 49-летнюю подругу. Происшествие произошло в частном доме в переулке Экипажный. Об инциденте сообщили в Главке Нацполиции по Николаевской области.

По словам копов, сама пенсионерка рассказала соседу о преступлении. Тот вызвал патруль. Полицейские нашли в доме старушки окровавленный труп. Рядом с которым в луже крови лежал топор. Орудие преступления изъяли и отправили на экспертизу.

После того как осмотрели тело погибшей, специалисты обнаружили многочисленные повреждения головы. Правоохранители задержали пенсионерку, ей сообщили о подозрении. Обстоятельства преступления выясняются.

Читайте такжеДвойное убийство в Луцке: пьяный мужчина зарубил топором жену и дочь

Напомним, ранее в городе Лозовая (Харьковская область) полицейские нашли тело зверски убитой топором 63-летней женщины.

Реклама

Сразу правоохранители заподозрили ранее судимого за совершение убийства и кражи 36-летнего мужчину из города Кропивницкий.

Правоохранители установили его местонахождение и задержали в городе Купянске Харьковской области. Злоумышленник признался в убийстве 63-летней женщины. По его словам, он случайно познакомился с потерпевшей в Лозовой и жил у нее в квартире несколько суток. Во время конфликта он ударил женщину семь раз топором по голове.