Искромсал топором: под Днепром мужчину жестоко убил мать пятерых детей

Под Днепром мужчину жестоко убил мать пятерых детей/ УНИАН

Верховный суд Украины вынес приговор мужчине, который в одном из сел на Днепропетровщине топорищем забил до смерти свою сожительницу (которая родила и воспитывала пятерых детей). Об этом сообщают представители Офиса генпрокурора.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменений судебные решения в отношении жителя одного из сел Днепропетровской области. Его осудили за умышленное убийство двух человек (статья 115 Уголовного кодекса Украины).

"Прокурором доказано, что вечером 25 марта 2020 человек, находясь вблизи детской площадки в селе Китайгородка, после ссоры со своей сожительницей и ее отчимом, забил их до смерти деревянным топорищем, оставив без матери пятерых несовершеннолетних детей", — сообщили представители Генпрокуратуры.

Кроме того, Верховный Суд согласился, что наказание в виде пожизненного лишения свободы является справедливым мероприятием для обвиняемого.

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Напомним, ранее в городе Лозовая (Харьковская область) полицейские нашли тело зверски убитой топором 63-летней женщины.

Сразу правоохранители заподозрили ранее судимого за совершение убийства и кражи 36-летнего мужчину из города Кропивницкий.

Правоохранители установили его местонахождение и задержали в городе Купянске Харьковской области. Злоумышленник признался в убийстве 63-летней женщины. По его словам, он случайно познакомился с потерпевшей в Лозовой и жил у нее в квартире несколько суток. Во время конфликта он ударил женщину семь раз топором по голове.