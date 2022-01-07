В ночь перед Рождеством в Харькове нашли мертвого младенца в пакете

По предварительным данным, мать младенца – 22-летняя студентка одного из учебных заведений Харькова. Девушка является гражданкой другой страны.
Вечером в четверг, 6 января, возле подъезда многоквартирного дома по улице Есенина в Харькове обнаружили младенца в пакете. Для установления причины смерти тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Правоохранители совершили поквартирный обход жилых домов, опросили местных жителей, осмотрели наличие камер видеонаблюдения, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
По предварительным данным, мать младенца – 22-летняя студентка одного из учебных заведений Харькова, гражданка другой страны, проживающая в многоквартирном доме, возле которого обнаружено тело ребенка. Сейчас женщина госпитализирована в больницу.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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