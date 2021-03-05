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В областном центре Украины "штурмовали" секонд-хенд

5 марта 2021, 15:04

Покупатели ломились в полтавский секонд-хенд, и на то была причина.

В Полтаве покупатели штурмовали секонд
В Полтаве покупатели "брали штурмом" секонд-хенд / Скриншот

В Полтаве покупатели устроили "штурм" одного из магазинов, который торгует секонд-хендом.

В областном центре штурмовали "секонд", поскольку там был новый завоз, говорится в Telegram-канале PavlovskyNews.

В Сети также появилось видео с места происшествия. На ролике видно, что возле лестницы, которая ведет к входу в магазин, собралось много людей, натиск посетителей пытались сдерживать мужчины в форме.

Люди толкались, и один из мужчин в форме с ними тоже не церемонился.

"…Иди сюда, я сейчас в*ебу тебя…", – сказал он посетителю, который смог прорваться к входу в секонд-хенд.

Как в Полтаве "штурмуют" секонд-хенд – опубликовано видео

На канале по-разному прокомментировали видео.

Пользователь Jester объяснил, что в магазин первыми ломится пацанва, чтобы найти брендовые вещи.

"Там цены шаровые. Шара – не лошара", – отметил юзер A\V.

Galina назвала действия покупателей неприятным зрелищем.

"Поэтому так и власть относится к нам... И где люди???" – поставила вопрос пользовательница.

Справка. В Полтаве есть немало магазинов, которые торгуют вещами, которые уже кто-то носил. В частности в областном центре есть целая сеть магазинов, в которых продается секонд-хенд на вес.

новости Полтавы
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