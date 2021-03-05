В областном центре Украины "штурмовали" секонд-хенд

Покупатели ломились в полтавский секонд-хенд, и на то была причина.
В Полтаве покупатели устроили "штурм" одного из магазинов, который торгует секонд-хендом.
В областном центре штурмовали "секонд", поскольку там был новый завоз, говорится в Telegram-канале PavlovskyNews.
В Сети также появилось видео с места происшествия. На ролике видно, что возле лестницы, которая ведет к входу в магазин, собралось много людей, натиск посетителей пытались сдерживать мужчины в форме.
Люди толкались, и один из мужчин в форме с ними тоже не церемонился.
"…Иди сюда, я сейчас в*ебу тебя…", – сказал он посетителю, который смог прорваться к входу в секонд-хенд.
Как в Полтаве "штурмуют" секонд-хенд – опубликовано видео
На канале по-разному прокомментировали видео.
Пользователь Jester объяснил, что в магазин первыми ломится пацанва, чтобы найти брендовые вещи.
"Там цены шаровые. Шара – не лошара", – отметил юзер A\V.
Galina назвала действия покупателей неприятным зрелищем.
"Поэтому так и власть относится к нам... И где люди???" – поставила вопрос пользовательница.
Справка. В Полтаве есть немало магазинов, которые торгуют вещами, которые уже кто-то носил. В частности в областном центре есть целая сеть магазинов, в которых продается секонд-хенд на вес.