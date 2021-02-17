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В оккупированном Крыму нахально ответили на планы Киева оставить полуостров без воды

17 февраля 2021, 21:58

Отсутствие воды в Северо-Крымском канале является проблемой. Однако это не та проблема, которую невозможно решить в техническом плане, заявили в Крыму.

Северо-Крымский канал
В Крыму нахально ответили на планы Киева оставить полуостров без воды / УНИАН

Намерение украинской стороны достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать максимально невозможной подачу воды в Крым, является смешным, заявил так называемый глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев.

"Долгосрочные прогнозы и планы, которые себе рисуют функционеры так называемого представительства президента Украины, просто смешны. О каком еще строительстве дамбы идет речь по недопуску воды в Северо-Крымский канал, когда вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает, но, тем не менее, мы справляемся со всеми вызовами и задачами", - сказал Кангиев, сообщает РИА Новости.

По его словам, отсутствие воды в Северо-Крымском канале является проблемой. Однако это не та проблема, которую невозможно решить в техническом плане.

"Сегодня очень большие усилия приложены федеральными и республиканскими властями для обеспечения водой жителей Крыма, а Украина, перекрыв канал, продолжает себя выставлять перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма", - добавил Кангиев.

Водный кризис в Крыму – о чем сообщалось ранее:

  • 4 января стало известно, что в Крыму стремительно сократились запасы пресной воды – на 61,67 миллионов кубометров по сравнению с прошлым годом.
  • 9 февраля "глава" Алушты Галина Огнева заявила, что в период с 17 по 19 февраля в городе Алушта в тестовом режиме будут подавать воду по графику. Уже с 25 февраля такие мероприятия планируют запустить на постоянной основе.
  • 17 февраля представитель президента Украины в автономной республике Антон Кориневич заявил, что власти планируют построить на расположенном на юге Северо-Крымском канале дамбу, при помощи которой Украина сможет исключить подачу воды на аннексированный Россией Крым. Киев по-прежнему не намерен подавать воду на захваченный россиянами полуостров.

дамба новости Крыма Северо-Крымский канал
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