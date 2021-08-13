В полиции отреагировали на скандал с нардепом Беленюком в центре Киева

На Беленюка хотели напасть в Киеве / Фото: noc-ukr.org

Национальная полиция устанавливает обстоятельства инцидента с провокацией конфликта с олимпийским чемпионом, народным депутатом от фракции Слуга народа в Верховной Раде Жаном Беленюком.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции", - говорится в сообщении полиции.

В полиции добавили, что сведенья об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Главред, Жан Беленюк написал в соцсети, что неизвестные в Печерском районе Киева пытались спровоцировать конфликт с ним, выкрикивая оскорбительные вещи. Однако до драки дело не дошло, "поэтому со мной все нормально", написал парламентарий.

"Неизвестные молодые люди выкрикивали оскорбления по типу: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "Вали в Африку", - написал Беленюк.

Реклама

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк (весовая категория до 87 кг) 4 августа стал чемпионом Олимпийских игр в Токио (Япония).

После победы на Олимпиаде-2020 Беленюк признался, что хочет немного отдохнуть, а с сентября буду заниматься политической деятельностью.