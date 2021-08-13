УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В полиции отреагировали на скандал с нардепом Беленюком в центре Киева

13 августа 2021, 18:21
Прослушать новость
Остановить

В центре Киева произошло нападение на народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка.

Беленюк, олимпиада, греко-римская борьба
На Беленюка хотели напасть в Киеве / Фото: noc-ukr.org

Национальная полиция устанавливает обстоятельства инцидента с провокацией конфликта с олимпийским чемпионом, народным депутатом от фракции Слуга народа в Верховной Раде Жаном Беленюком.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции", - говорится в сообщении полиции.

В полиции добавили, что сведенья об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Главред, Жан Беленюк написал в соцсети, что неизвестные в Печерском районе Киева пытались спровоцировать конфликт с ним, выкрикивая оскорбительные вещи. Однако до драки дело не дошло, "поэтому со мной все нормально", написал парламентарий.

"Неизвестные молодые люди выкрикивали оскорбления по типу: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "Вали в Африку", - написал Беленюк.

Реклама

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк (весовая категория до 87 кг) 4 августа стал чемпионом Олимпийских игр в Токио (Япония).

После победы на Олимпиаде-2020 Беленюк признался, что хочет немного отдохнуть, а с сентября буду заниматься политической деятельностью.

полиция Жан Беленюк
Сейчас вы просматриваете новость «В полиции отреагировали на скандал с нардепом Беленюком в центре Киева». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Басистка Maneskin топлес поразила фантазию фанатов группы-победителя ЕвровиденияБасистка Maneskin топлес поразила фантазию фанатов группы-победителя Евровидения У вакцин Pfizer и Moderna выявили новые и опасные побочные эффектыУ вакцин Pfizer и Moderna выявили новые и опасные побочные эффекты Действительно ли началось падение рейтинга ЗеленскогоДействительно ли началось падение рейтинга Зеленского Мира на танках России не будет: Украина поставила Москве жесткое условие по финишу войны на ДонбассеМира на танках России не будет: Украина поставила Москве жесткое условие по финишу войны на Донбассе Врач из Израиля назвал самую эффективную вакцину от штамма коронавируса ДельтаВрач из Израиля назвал самую эффективную вакцину от штамма коронавируса Дельта

Последние новости

18:22

На Хмельнитчине пенсионера засудили за незаконное получение "карантинных" 8 тыс. грн

18:21

В полиции отреагировали на скандал с нардепом Беленюком в центре Киева Видео

18:20

Эксперты прогнозируют резкое изменение условий для украинского экспорта уже в следующем году

18:13

Не было денег на билет: ребенок после реабилитации в Сумах решил пешком пойти домой в Шостку

18:04

Тина Кароль рассекретила список исполнителей в альбоме Молодая кровь

Реклама
17:59

Смертельное ДТП на Волыни: машину разорвало на части, а водитель скончался на месте Видео

17:50

Экономисты рассказали, какими будут цены на экспортном рынке железной руды и металлопродукции Видео

17:46

Синоптики назвали дату атаки мощной жары в Украине Видео

17:40

Лучший друг Тарантино создатель Города Грехов заключил внушительный договор с HBO

17:36

Запуск СП-2 обернется Европе газовым кризисом: Украина призвала нанести двойной удар по Газпрому Видео

17:26

Гороскоп на 13 августа для всех знаков Зодиака: пустые обещания или серьезный разговор Видео

17:20

Кризис контейнерного рынка в 2020 году - мнение Павла Лисицина, президента "Евротерминала" новости компании

17:19

Кристина Орбакайте показала грудь на пляже в Греции

17:13

Олимпийского чемпиона Беленюка оскорбили в центре Киева Видео

16:58

Эксперты советуют украинским производителям готовиться к возможным кризисным спадам

16:58

Снимал по ночам на телефон: в Бердянске вожатый развращал детей в лагере Видео

16:50

"В нем бесы": В России горе-мать будучи под наркотиками пыталась зарезать двухлетнего сына

16:39

Кроваво убитая участница Панянки-селянки перед смертью заявляла на мужа в полицию

16:38

В аэропорту "Житомир" оформили первый международный рейс

16:29

Избитая супруга и сын в кровавом подгузнике: в Днепре полиция задержала экс-прокурора за насилие

Реклама
16:29

Приметы на Маковея 14 августа: что нельзя делать в Медовый Спас Видео

16:22

В Бельгии за громкую музыку и шум на дорогах водителей отправят под стражу, а их машины заберут

16:19

В Украине может быть три варианта начала учебного года - МОН Видео

16:11

Премьера фильма Веном 2 снова переместилась на фоне коронавируса

16:08

В Одесской области завершили "Большую стройку" очередного участка трассы Р-33

15:49

На ходу выпрыгнула из авто: во Львове таксист в неизвестном направлении увез 11-летнюю девочку

15:33

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

15:23

Как сузить поры на лице: 5 продуктов-помощников, которые есть на каждой кухне

15:19

Ущерб на 57$ миллионов: в Жулянах задержали топ-чиновника, пытавшегося сбежать из Украины

15:07

На Виннитчине к Дню Независимости вырастили яблоки с тризубцами Видео

14:59

В Киеве женщина умерла после прививки Moderna: стали известны официальные выводы экспертизы Видео

14:45

MamaRika в одном белье завела Сеть горячим селфи через неделю после родов

14:39

Самая вкусная фасоль на зиму, как в магазине: невероятно простой пошаговый рецепт Видео

14:16

"Не надо судить людей по обложке": 61-летняя бабушка и 24-летний парень решили пожениться

14:02

"Заново учится ходить": МакSим выписалась после двух месяцев лечения

13:52

Тина Кароль и Kazka записали дует Зірочка для нового альбома Видео

13:37

В Тернопольской области 9-месячный ребенок заболел "индийским" коронавирусом Дельта: он в больнице Видео

13:35

Меркель отправится к Путину в Москву перед встречей с Зеленским в Украине Видео

13:33

"Хотел спасти мир": в США мужчина застрелил своих маленьких детей из-за страха перед рептилоидами

13:24

Совершивший каминг-аут Melovin рассказал о своих регулярных занятиях с психотерапевтом

Реклама
12:42

Работа школ, транспорт и бонусы для уколовшихся от COVID-19: каким будет новый локдаун в Украине Видео

12:28

"Большая стройка" в этом году начнет консервацию легендарных объектов Чернобыльской зоны - Тимошенко

12:16

Светлана Лобода выпустила вторую украиноязычную песню за свою карьеру певицы Видео

11:58

Джейми Спирс отказался быть опекуном Бритни Спирс - назвали причины

11:43

Оккупированную Керчь затопило, жителей готовят к эвакуации Видео

11:30

Смертельный взрыв в Воронеже: умерла еще одна пассажирка автобуса, число пострадавших выросло Видео

11:21

Любовный гороскоп на неделю 16-22 августа: разочарование, сюрпризы или предложение руки и сердца Видео

10:36

Сильная боль и страдания перед смертью: в Одессе мужчина застрелил собаку во время дрессировки

10:07

Коронавирусом через пару лет будут болеть только дети - исследование

09:38

В Украине в два раза выросло число зараженных "Дельта"-штаммом коронавируса

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять