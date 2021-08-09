Беленюк резко раскритиковал состав украинской делегации на Олимпиаде-2020

Беленюк раскритиковал состав украинской делегации в Токио / Фото: noc-ukr.org

Обладатель единственной золотой медали Украины в Токио по греко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк раскритиковал состав украинской делегации.

По его словам, количество чиновников в ней стоило сократить в пользу тренеров.

"Все уже слышали о проблеме с отсутствием тренера у нашей прыгуньи с шестом Марины Килипко, которая заняла пятое место… Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегацию ее тренера, но не была услышана. В итоге на Олимпиаду поехала без тренера", — рассказал на своей странице в Facebook нардеп, который является замглавы парламентского Комитета молодежи и спорта.

Нардеп-спортсмен также отметил, что сам имел определенные сложности в связи с ограничением на количество тренеров на команду.

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"Но в то же время достаточно большое количество функционеров поехало на Олимпиаду. Думаю, что если бы было желание, можно было бы несколько работников Министерства оставить работать, а предоставить возможность тренерам готовить спортсменов во время соревнований в Токио", — добавил он.

Напомним, ранее Жан Беленюк (до 87 кг) самым удачным образом выступил в финальной схватке на Олимпийских играх в Токио.

Он победил в финале со счетом 5:1 Виктора Льоринца из Венгрии. И тем самым Беленюк принес единственную золотую медаль для Украины на Олимпиаде-2020.

До того Беленюк в 1/8 финала выиграл у серба Зураби Датунашвили (3:1), а в 1/4 финала с трудом одолел Башира Сид Азара из Алжира (1*:1). Соперником в полуфинале был Иван Хуклек из Хорватии, и Жан уверенно выиграл (7:1).