Беленюк рассказал, как сумел с тяжелейшей травмой стать олимпийским чемпионом

Жан Беленюк / Сніданок з 1+1

Свежеиспеченный олимпийский чемпион Жан Беленюк рассказал о том, как ему удалось с сильной травмой руки завоевать золотую медаль на Олимпиаде-2020. Как говорит Беленюк в эфире Сниданка с 1+1, за три недели до начала соревнований, он получил серьезную травму, на восстановление которой, по словам врачей, нужно было минимум шесть недель.

Даже среди тренерского штаба борца были сомнения, что он сможет хоть как-либо сможет выступить на Олимпиаде.

"Я сам в шоке из-за того, как все происходило. И только вера моего тренера дала мне воодушевление и силы продолжать. Действительно ситуация была критическая. За три недели до Олимпиады вылетает полностью плечо из сустава. Я видел, как тренеры, а у нас их много, начали отчаиваться. Я утром выхожу, у меня лангет на руке, я вижу, что они прекращают разговор, опускают глаза вниз, понимают, что это нереально", - рассказал спортсмен.

Тем не менее, тренер Владимир Щацкий был уверен, что Беленюк сможет восстановить форму. Первые десять дней после травмы олимпиец приостановил тренировки, заменив их на кардио: ездой на велосипеде, упражнениями для пресса и другим.

Спортсмен говорит, что воспаление было настолько сильным, что поначалу он вообще не мог поднять высоко руку. Ближе к Олимпиаде спортсмен начал разрабатывать руку вместе с тренером. Однако психологическое давление было двойным, поскольку Беленюк ранее пообещал публично, что станет олимпийский чемпионом.

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Напомним, ранее Жан Беленюк (до 87 кг) самым удачным образом выступил в финальной схватке на Олимпийских играх в Токио.

Он победил в финале со счетом 5:1 Виктора Льоринца из Венгрии. И тем самым Беленюк принес первую и пока единственную золотую медаль для Украины на Олимпиаде-2020.

До того Беленюк в 1/8 финала выиграл у серба Зураби Датунашвили (3:1), а в 1/4 финала с трудом одолел Башира Сид Азара из Алжира (1*:1). Соперником в полуфинале был Иван Хуклек из Хорватии, и Жан уверенно выиграл (7:1).