В РФ предрекли Крыму неминуемую катастрофу с водой: ученый назвал сроки

В РФ говорят о водной катастрофе в Крыму / УНИАН

Захваченный Россией Крым ждет катастрофа из-за критического состояния водоснабжения полуострова.

Как заявил научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян, это связано с неравномерным водообеспечением, пишет pnp.ru.

Эксперт предупредил, что о неминуемом катастрофическом положении с водой, если к 2035 году не пойти на какие-то нововведения и не защищать реки от загрязнения.

Он уточнил, что кроме Крыма водная катастрофа также грозит Оренбургской, Курганской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областям, Краснодарскому и Ставропольскому краю и Калмыкии.

"…европейскую часть России к 2035 году неминуемо ждет катастрофическое положение с водой, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения…", – добавил Данилов-Данильян.

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Ранее сообщалось о том, что в Ростехе прорабатывают варианты энергоснабжения опреснительных установок в захваченном РФ Крыму. Корпорация ищет варианты строительства и энергоснабжения заводов для опреснения морской воды в Крыму мощностью 1 млрд кубометров в год.

Прекращение водоснабжения Крыма Россия в марте 2014 года захватила украинский Крым. До захвата Крыма Россией вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. В апреле 2014-го Киев прекратил подачу воды в Крым. Власти Украины неоднократно отмечали, что подача воды в Крым будет возобновлена, когда полуостров вернется под контроль Киева.

