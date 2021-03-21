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В РФ рассказали, как друзья Путина раздерибанили захваченный Крым

21 марта 2021, 01:36
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Юрий Ковальчук владеет усадьбой недалеко от поселка Ласпи в захваченном РФ Крыму.

путин ротенберг
Аркадий Ротенберг и Владимир Путин / kremlin.ru

Друг Владимира Путина Юрий Ковальчук является основным бенефициаром банка Россия, с которым связаны структуры, сейчас владеющие усадьбой недалеко от поселка Ласпи в захваченном РФ Крыму.

До 2007 года здесь располагался пансионат Мыс Айя, в 2007-м его землю выкупила семья бывшего президента Украины Виктора Януковича. После 2014 года у крымского имения Януковича появился новый собственник – питерское ООО Берег, пишет Новая газета.

Кроме того, дочернее предприятие банка Россия купило знаменитый винзавод Массандра, а также другой крымский винзавод — Новый свет, специализирующийся на изготовлении шампанского. Структуры Ковальчука де-факто также контролируют известный севастопольский винзавод Инкерман. Помимо виноделия структуры Ковальчука занимаются в Крыму медицинским страхованием.

Еще один друг Путина, Аркадий Ротенберг, строил мост через Керченский пролив. Его "дача" находится совсем недалеко от "дачи Ковальчука" — на противоположной стороне Ласпинской бухты, на мысе Сарыч.

Компании, связанные с Ротенбергом, получили во владение здравницы в Крыму – санатории Мисхор, Дюльбер и Ай-Петри. Еще одна здравница, на которой заработала связанная с Ротенбергом компания, — детский лагерь Артек.

Кроме того, Ротенберг стал фактическим владельцем компании Крымтелеком, а также десятков земельных участков на полуострове.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов выстроил в Крыму личную финансовую и управленческую империю, пишет издание. Компании родственников Аксенова преимущественно наживаются на недвижимости.

Спикер "крымского парламента" Владимир Константинов контролирует компанию Консоль — "генеральный застройщик Крыма".

Кроме того, бывший министр обороны Украины Павел Лебедев оказался в бизнес-сообществе Крыма задолго до оккупации полуострова, а после 2014 года в Севастополе он занялся строительством. Издание отмечает, что проекты Лебедева часто вызывают недовольство у севастопольцев.

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Ранее сообщалось, что в захваченном Россией Крыму президент РФ Владимир Путин занимает две дачи в поселке Олива на ЮБК.

На территории дач стоит башня-глушилка, которая не дает подняться дронам. Кроме того, там расположены несколько вертолетных площадок, SPA-комплекс, бассейн с морской водой, крытый татами и строящийся ледовый дворец.

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