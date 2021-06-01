В Ровно отметелили копов, прибывших на задержание дебоширов

В Ровно напали на полицейских / УНИАН

В Ровно задержание подозреваемых в жестоком избиении до обморока парня на АЗС закончилось дракой с полицейскими.

Копы прибыли на заправку после сообщения, что там избивают человека, говорится в материале ТСН. При этом один из хулиганов напал на полицейских и попытался отбить у них своего друга.

Один из участвовавших в задержаинии полицейских по имени Назар сообщил, что после оказания помощи избитому парню копы отправились на поиски нападавших и задержали одного из них.

"Первый задержанный был в состоянии сильного алкогольного опьянения, он неадекватно себя вел, не контролировал свои действия", — рассказал сержант.

По его словам, после этого на место происшествия прибыл второй подозреваемый, который попытался освободить свего друга.

"Начал оттягивать меня за руку и хватать за ремень автомата. Это можно квалифицировать, как попытка завладения оружием", — добавил полицейский.

Читайте также"Это уже полный звиздец": в Днепре копы избили коллегу на глазах у начальства

В свою очередь задержанный говорит, что хотел помочь после того, как услышал крики о помощи.

"Он так кричал, что я прибежал на его крики. Я физического насилия не оказывал в отношении работника правоохранительных органов. Я ничего не сделал болезненного для него. А он меня запшикал", — рассказал обвиняемый в нападении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге избили полицейского в заведении общепита в то время, когда он проверял соблюдение правил карантина - в результате пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.