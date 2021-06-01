В Ровно отметелили копов, прибывших на задержание дебоширов

Полицейские заявили о попытке завладения оружием.
В Ровно задержание подозреваемых в жестоком избиении до обморока парня на АЗС закончилось дракой с полицейскими.
Копы прибыли на заправку после сообщения, что там избивают человека, говорится в материале ТСН. При этом один из хулиганов напал на полицейских и попытался отбить у них своего друга.
Один из участвовавших в задержаинии полицейских по имени Назар сообщил, что после оказания помощи избитому парню копы отправились на поиски нападавших и задержали одного из них.
"Первый задержанный был в состоянии сильного алкогольного опьянения, он неадекватно себя вел, не контролировал свои действия", — рассказал сержант.
По его словам, после этого на место происшествия прибыл второй подозреваемый, который попытался освободить свего друга.
"Начал оттягивать меня за руку и хватать за ремень автомата. Это можно квалифицировать, как попытка завладения оружием", — добавил полицейский.
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В свою очередь задержанный говорит, что хотел помочь после того, как услышал крики о помощи.
"Он так кричал, что я прибежал на его крики. Я физического насилия не оказывал в отношении работника правоохранительных органов. Я ничего не сделал болезненного для него. А он меня запшикал", — рассказал обвиняемый в нападении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кривом Роге избили полицейского в заведении общепита в то время, когда он проверял соблюдение правил карантина - в результате пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.