В школе Львова нашли ртуть: металл из-под пола изымали спасатели

Опасный металл был под полом / ГСЧС

В Львовской школе восточных языков и боевых искусств "Будокан" вовремя решили провести ремонт. Во время работ строители обнаружили опасный для человека яд - ртуть. Самое главное, что нашли его под полом.

О том, каким образом шарики опасного вещества попали под напольное покрытие недоумевают даже в ОГА, где, собственно, и сообщили об этом инциденте.

Отмечается, что шарики ртути обнаружили под полом здания в четверг, 26 августа, совершенно случайно, когда рабочие меняли покрытие.

На место прибыли спасатели и собрали ртуть механическим способом, а также провели демеркуризацию. МЧС-ники насобирали целых 40 грамм ртути и передали ее в Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета на хранение и дальнейшую утилизацию.

Также известно, что ртуть нашли в коридоре. Однако, как она туда попала и сколько там пробыла, никто не знает.

Реклама

Смотрите видео: Во Львове разлили килограмм ртути

Напомним, Министерство образования и науки Украины издало приказ о введении свидетельства о получении начального образования, причем в электронном виде. Однако школьники все-таки смогут получить документ и в бумажной форме.

Ранее Главред писал, что в канун нового учебного года украинское правительство решило поддержать многодетные семьи и выделить им помощь в размере 2000 гривен на ребенка. В целом на помощь многодетным семьям в Украине планируют выделить около 300 миллионов гривен. То есть, подарок к новому учебному году получат 150000 детей.