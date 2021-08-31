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В столице в меню фуд-пространства появился сэндвич за сумасшедшие деньги

31 августа 2021, 20:34

Пользователи Сети уже успели пошутить и предложить покупать это изысканное блюдо в рассрочку.

В Киеве продают сендвич за сумасшедшие деньги

В этом месяце в столице открылось новое фуд-пространство Рейтарская Circle. Одним из его резидентов стал Японский Привет, в меню которого ввели сэндвич кацу-сандо с говядиной вагю стоимостью 2200 гривен, пишет Новое время.

Пользователи Сети уже успели пошутить и предложить покупать это изысканное блюдо в рассрочку.

Японский привет — новый формат рестораторов Миши и Даши Кацуриных, которые ранее открыли Китайский Привет, Вьетнамский Привет, Тайский Привет. Меню заведение очень широкое, но одно блюдо смогло обратить на себя особое внимание в соцсетях — сэндвич кацу-сандо с говядиной вагю стоимостью 2 200 гривен.

Под постом ресторана в Instagram люди прокомментировали, что "были, уверены, что это ошибка в меню" и спросили, почему блюдо стоит так дорого. Один из пользователей также написал, что "у хипстеров могут быть деньги на псевдо-гунбао, но на вагю за $80 — вряд ли".

Кацу-сандов Привете — это традиционный японский сэндвич с белым хлебом, свежей капустой, домашним соусом тонкацу (с яблоками, морковью и луком), а также — стейк из японской мраморной говядины классификации А5 вагю. Именно последний ингредиент и сформировал немаленьку стоимость блюда — в среднем, по Киеву 100 грам такого мяса обойдется в 700−800 гривен.

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Ранее Главред писал о том, что во Львове швейцар ресторана сказал лозунг "Слава Украине! Героям слава" 1,2 млн раз и попал в Книгу рекордов Украины.

Как сообщает пресс-служба ресторана Криивка, где работает мужчина, Николай Панченко работает в заведении с 2007 года.

За это время он успел 1,2 млн раз повторить лозунг "Слава Украине! Героям слава". Эту цифру установили учитывая статистику посещаемости заведения.

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новости Киева ресторан
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