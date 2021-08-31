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"Слава Украине! Героям слава": во Львове швейцар ресторана попал в Книгу рекордов

31 августа 2021, 00:19

Мужчина попал в Книгу рекордов Украины в категорию "Государственность".

Мужчина установил рекорд / пресс-служба ресторана

В Львове швейцар ресторана сказал лозунг "Слава Украине! Героям слава" 1,2 млн раз и попал в Книгу рекордов Украины.

Как сообщает пресс-служба ресторана Криивка, где работает мужчина, Николай Панченко работает в заведении с 2007 года.

За это время он успел 1,2 млн раз повторить лозунг "Слава Украине! Героям слава". Эту цифру установили учитывая статистику посещаемости заведения.

В понедельник, 30 августа, мужчина попал в Книгу рекордов Украины в категорию "Государственность".

В ресторане отметили, что в далеком 2007 году львовяне почти не употребляли лозунг "Слава Украине".

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В свою очередь, туристы вообще не знали его или боялись говорить. Наконец в 2018 году этот лозунг стал официальным приветствием Вооруженных Сил Украины.

"Приходите в гости, чтобы в следующем году было 2 000 000. Слава Украине! Борьба продолжается!", – подытожили в "Криивке".

Как ранее сообщал Главред, исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) 11 июня единогласно утвердил футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!". Также как официальный символ утвержден большой герб - карта Украины с Трезубцем в центре.

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Книга рекордов Гиннесса Слава Украине
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