В супермаркетах Киева появился смертельно опасный энергетик

Напиток уже изымают с прилавков / Фото pixaby

В супермаркетах Киева появился опасный напиток. В энергетике Hell Focus обнаружено ядовитое вещество. Товар уже снимают с прилавков.

Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области, в напитке найден оксид этилена.

"Система быстрого реагирования на пищевые продукты и корма (RASFF) обнаружила в напитке Hell Focus несанкционированное вещество - оксид этилена", - указано в сообщении.

Известно, что напитки попадали в Украину от венгерской компании Hell Energy Magyaroszag Kft. В Киеве ее представляет ООО "Хэлл энерджи Дринкс".

Госпродпотребслужба настоятельно предупредила операторов рынка о немедленном изъятии пищевого продукта из обращения. Причем товар должен исчезнуть с прилавков за два дня.

Чем опасен оксид этилена

Это бесцветный газ, который при вдыхании может вызвать раздражение слизистой оболочки носа, покраснение глаз, кашель, жжение во рту, одышку. А при контакте с кожей он вызывает покраснение, образование язв, аллергический дерматит. Также вещество способно вызвать головную боль, расстройство желудка. Кроме того, оно канцерогенное.

Напомним, ранее в Киеве были обнаружены опасные детские игрушки из Китая. Это - лягушки из серии Звірята-малята, которые содержат огромное количества свинца. Его в 164 раза больше допустимой нормы.