В Турции ответили на истерику Путина из-за удара Bayraktar на Донбассе

В Турции оценили применение Украиной БПЛА Bayraktar / armyinform.com.ua

В Турции прокомментировали резкие высказывания российской верхушки после того, как Вооруженные силы Украины ударом боевого разведывательно-ударного комплекса Bayraktar уничтожили артиллерийское орудие оккупантов РФ на Донбассе.

Как заявил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, поставки турецких Bayraktar в Украину не связаны с напряженностью в ее отношениях с Россией. Стороны заранее обсуждали закупку боевых дронов, подчеркнул он в интервью изданию milliyet.com.

"Мы продали Украине партию БПЛА. Нет такого, что сейчас мы продаем их, когда есть напряженность с Россией. Были договоренности по партии, о которой говорили с самого начала", - отметил он.

Турецкий чиновник обратил внимание на то, что рассматривается участие турецкой стороны в производственных процессах беспилотников в Украине.

"Это не связано с последними событиями. Не должно складываться мнение, что Турция отправляет Украине БПЛА из-за напряженности с Россией", - добавил Демир.

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Ранее в штабе Операции объединенных сил подтвердили факт применения беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе. Украинские военные заявили, что российские боевики из гаубиц Д-30 обстреляли позиции ВСУ в районе Гранитного.

Ранения получили два украинских военных, один из них погиб. По приказу главнокомандующего войск Валерия Залужного в ситуации был задействован беспилотник Bayraktar.

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