УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине планируют выдавать COVID-сертификаты: врач объяснила, почему это плохая идея

14 сентября 2021, 05:29
Прослушать новость
Остановить

Сертификаты вакцинации являются дискриминацией с точки зрения прав человека. Но это не единственная проблема, отметила Екатерина Амосова.

Екатерина Амосова
Екатерина Амосова / УНИАН

Минздрав Украины планирует ввести в Украине "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации. Эту практику позаимствовали у западных стран. Однако не всегда то, что делается на Западе, является правильным с научной точки зрения. Такое мнение в комментарии Главреду озвучила врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

Во-первых, по ее словам, подобные сертификаты являются дискриминацией с точки зрения прав человека. Вторая причина, по которой их подвергают критике, в том, что, согласно научным исследованиям, вакцинированные граждане (особенно те, которые получили только первую дозу) защищены от тяжелого течения COVID-19 в случае Дельты до 90%, но они меньше защищены от заражения – исследования показали защиту лишь на 40%.

"Более того, привитые люди не только сами подвержены риску заражению, но и могут быть переносчиками вируса для окружающих – для штамма Дельта люди заразны в течение двух суток до появления симптомов и столько же после, и этот период особой заразности длиннее, чем у других штаммов. Потому если человек с Дельтой будет находиться в помещении с закрытыми окнами и без вентиляции или петь в церкви или в баре, то заразить он может еще больше людей – этот риск довольно велик", - объяснила Амосова.

Читайте такжеЛокдаун должен быть для всех: ученый выступил против привилегий для вакцинированных от COVID-19В-третьих, COVID-сертификаты не учитывают тех граждан, которые переболели коронавирусом. Врач уточнила, что те люди, которые переболели коронавирусом, имеют более высокий уровень антител на протяжении 6-10 месяцев в сравнении с вакцинированными.

"Понятно, что таким решением пытаются поддержать бизнес, чтобы уберечь его от полного локдауна. Но с позиции науки, во время штамма Дельты и плохой эпидситуации дистанцирование и ношение масок должно распространяться на всех – вакцинированных, невакцинированных и переболевших", - резюмировала Екатерина Амосова.

Реклама

Как сообщал Главред, 9 сентября главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что украинцы смогут получить два вида сертификатов вакцинации от COVID-19 – "желтый" и "зеленый".

По его словам, разница заключается в следующем: "зеленый" сертификат будет выдаваться после двух доз прививок от COVID-19, а "желтый" ‒ после первой дозы. Оба сертификата будут использоваться как внутренние.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что привилегии для привитых украинцев будут вводить только тогда, когда в стране вакцинируют 50% населения.

viber
коронавирус Екатерина Амосова новости Украины коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус новости вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине планируют выдавать COVID-сертификаты: врач объяснила, почему это плохая идея». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли теплые жилеты потрясающей красотыВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли теплые жилеты потрясающей красоты Когда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открыткиКогда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открытки Удивительное открытие: названа здоровая привычка, которая удваивает риск ПаркинсонаУдивительное открытие: названа здоровая привычка, которая удваивает риск Паркинсона Языковой омбудсмен прокомментировал возможный переход Украины с кириллицы на латиницуЯзыковой омбудсмен прокомментировал возможный переход Украины с кириллицы на латиницу Нужно кушать каждый день: названа самая полезная кашаНужно кушать каждый день: названа самая полезная каша

Последние новости

06:01

В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х

05:40

Названы 3 приметы, которые всегда сбываются Видео

05:29

В Украине планируют выдавать COVID-сертификаты: врач объяснила, почему это плохая идея Видео

04:24

Жириновский приехал на съезд на тройке лошадей: животные обгадили сцену Видео

04:19

Эксперты обнаружили вред в свободном времени: где же "золотая середина"

Реклама
04:05

Значение имени Татьяна: характер, судьба, день ангела

03:15

Значение имени Наталья: характер, судьба, когда день ангела Натальи

02:58

Меган Фокс засветила упругую грудь в слишком откровенном прозрачном наряде

02:43

Эту кашу категорически нельзя есть на второй день: ученые раскрыли опасность риса

02:24

Врач подробно рассказала, что делать с хронической усталостью

01:50

Погубили цивилизация и алкоголь: во Вьетнаме умер "Тарзан", проживший 40 лет в джунглях Видео

01:38

В РФ предрекли Крыму неминуемую катастрофу с водой: ученый назвал сроки Видео

01:05

Обнаружена новая причина ожирения: ученые уверены, что это не переедание Видео

13 сентября, понедельник
23:51

Вакцинированные украинцы получат привилегии: полный список

23:13

МакSим призналась, что дважды переживала остановку сердца Видео

22:53

"Сложная семейная ситуация": отец похищенного мальчика в Богдановке объяснил свой поступок

22:27

В Азовском море размножается хищник, опаснее медуз Видео

22:04

Кабмин ужесточил условия работы школ в "красной" зоне Видео

21:56

Школы Буковины на дистанционку не идут: только полный карантин Видео

21:52

Кабмин ввел новые правила карантина: что изменится для украинцев Видео

Реклама
21:38

Теперь официально: ученые узнали, что телевизор творит с мозгом Видео

21:38

Синоптики назвали дату резкого похолодания в Украине до +2 градусов Видео

21:24

Нардепа Лероса заподозрили во лжи из-за поджога автомобиля

21:20

Как правильно мыть картошку: названы лучшие способы Видео

20:54

В Харькове будут производить вакцину против коронавируса Видео

20:27

В реке под Полтавой нашли мертвой женщину, у который были проблемы с бойфрендом

20:03

Пищевая непереносимость: пять признаков, что вам не подходит продукт Видео

19:51

Всплыли жуткие подробности о смерти мальчика в Артеке

19:41

Маммография вызывает рак? Врачи дали ответ Видео

19:38

Спал с канистрой от бензина: на Виннитчине рецидивист живьем сжег своего родственника Видео

19:25

В Украине изменили правила карантина - СМИ Видео

19:12

Виталий Козловский впервые откровенно рассказал о своей трагической потере

19:07

У 4-летнего сына известной украинской певицы случился инсульт Видео

18:27

Вице-премьер Любченко придумал новые схемы для давления на бизнес и кошельки граждан - СМИ

18:12

В Запорожье мать грозилась выбросить собственного ребенка из окна: держала над "пропастью" Видео

18:11

Крепко взялись: в Украине в очередной раз повысят цены на алкоголь Видео

17:53

Новая функция "Дії": украинцев начнут извещать, если кто-то захочет взять кредит без их ведома

17:40

Бабье лето закончилось: в Украину налетит резкое похолодание и новая опасность Видео

17:29

Звезды Квартала снова феерически исполнили гимн Украины Видео

17:18

В Польше загадочно пропал украинец: его ищут больше года, копы хотят закрыть дело Видео

Реклама
17:09

Речная маршрутка: из Киева в Канев запустили скоростной теплоход "Ракета" (фото)

17:05

В моду на осень 2021 вошли эффектные кардиганы в стиле 50-х, от которых невозможно оторвать взгляд Фото Видео

17:04

Удивительное открытие: названа здоровая привычка, которая удваивает риск Паркинсона Видео

17:01

Ольга Серябкина официально подтвердила беременность и показала мужа

17:01

"Видны пальчики на ножках": в Харькове нашли в кустах выброшенный человеческий эмбрион Видео

17:00

Моргенштерн собрался с концертами в Украину: в СБУ разъяснили ситуацию

16:30

В Украине ожидается три штамма гриппа и коронавирус: санврач спрогнозировал грядущий эпидсезон Видео

16:30

"Золотая медаль объединила": Беленюк рассказал, как его встретили в ВР после Олимпиады

16:26

Мадонна беспечно вывернула грудь из тесного корсета прямо на сцене

16:23

В московском музее выставили на показ захваченные на Донбассе украинские флаги (фото)

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять