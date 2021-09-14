В Украине планируют выдавать COVID-сертификаты: врач объяснила, почему это плохая идея

Екатерина Амосова / УНИАН

Минздрав Украины планирует ввести в Украине "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации. Эту практику позаимствовали у западных стран. Однако не всегда то, что делается на Западе, является правильным с научной точки зрения. Такое мнение в комментарии Главреду озвучила врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

Во-первых, по ее словам, подобные сертификаты являются дискриминацией с точки зрения прав человека. Вторая причина, по которой их подвергают критике, в том, что, согласно научным исследованиям, вакцинированные граждане (особенно те, которые получили только первую дозу) защищены от тяжелого течения COVID-19 в случае Дельты до 90%, но они меньше защищены от заражения – исследования показали защиту лишь на 40%.

"Более того, привитые люди не только сами подвержены риску заражению, но и могут быть переносчиками вируса для окружающих – для штамма Дельта люди заразны в течение двух суток до появления симптомов и столько же после, и этот период особой заразности длиннее, чем у других штаммов. Потому если человек с Дельтой будет находиться в помещении с закрытыми окнами и без вентиляции или петь в церкви или в баре, то заразить он может еще больше людей – этот риск довольно велик", - объяснила Амосова.

Читайте такжеЛокдаун должен быть для всех: ученый выступил против привилегий для вакцинированных от COVID-19В-третьих, COVID-сертификаты не учитывают тех граждан, которые переболели коронавирусом. Врач уточнила, что те люди, которые переболели коронавирусом, имеют более высокий уровень антител на протяжении 6-10 месяцев в сравнении с вакцинированными.

"Понятно, что таким решением пытаются поддержать бизнес, чтобы уберечь его от полного локдауна. Но с позиции науки, во время штамма Дельты и плохой эпидситуации дистанцирование и ношение масок должно распространяться на всех – вакцинированных, невакцинированных и переболевших", - резюмировала Екатерина Амосова.

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Как сообщал Главред, 9 сентября главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что украинцы смогут получить два вида сертификатов вакцинации от COVID-19 – "желтый" и "зеленый".

По его словам, разница заключается в следующем: "зеленый" сертификат будет выдаваться после двух доз прививок от COVID-19, а "желтый" ‒ после первой дозы. Оба сертификата будут использоваться как внутренние.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что привилегии для привитых украинцев будут вводить только тогда, когда в стране вакцинируют 50% населения.