В Украине продлили военное положение на месяц

Действие военного положения продлили до 25 мая.
Сегодня, 21 апреля, Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения в Украине. Особый режим будет действовать минимум до 25 мая 2022 года.
Как сообщил депутат от Голоса Ярослав Железняк, законопроект 7300 поддержали 300 народных депутатов.
Документ предусматривает, что военное положение в Украине будет продлен с 25 апреля на 30 дней. Таким образом, военное положение будет действовать до 25 мая текущего года.
Согласно закону о военном положении, в Украине может вводиться:
- обязательная трудовая повинность,
- отчуждение личного имущества,
- ограничения на передвижение,
- комендантский час,
- запрет на торговлю оружием и алкоголем,
- запрет на массовые мероприятия и забастовки,
- ограничение работы средств связи и интернета,
- запрет военнообязанным менять место жительства.
Военное положение в Украине
Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.
15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.
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