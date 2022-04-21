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В Украине продлили военное положение на месяц

21 апреля 2022, 15:42

Действие военного положения продлили до 25 мая.

чрезвычайное положение, военное положение
Военное положение / РБК-Украина, ua.depositphotos.com

Сегодня, 21 апреля, Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения в Украине. Особый режим будет действовать минимум до 25 мая 2022 года.

Как сообщил депутат от Голоса Ярослав Железняк, законопроект 7300 поддержали 300 народных депутатов.

Документ предусматривает, что военное положение в Украине будет продлен с 25 апреля на 30 дней. Таким образом, военное положение будет действовать до 25 мая текущего года.

Согласно закону о военном положении, в Украине может вводиться:

  • обязательная трудовая повинность,
  • отчуждение личного имущества,
  • ограничения на передвижение,
  • комендантский час,
  • запрет на торговлю оружием и алкоголем,
  • запрет на массовые мероприятия и забастовки,
  • ограничение работы средств связи и интернета,
  • запрет военнообязанным менять место жительства.

Военное положение в Украине

Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

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Верховная Рада военное положение
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