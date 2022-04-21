В Украине продлили военное положение на месяц

Военное положение / РБК-Украина, ua.depositphotos.com

Сегодня, 21 апреля, Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского о продлении действия военного положения в Украине. Особый режим будет действовать минимум до 25 мая 2022 года.

Как сообщил депутат от Голоса Ярослав Железняк, законопроект 7300 поддержали 300 народных депутатов.

Документ предусматривает, что военное положение в Украине будет продлен с 25 апреля на 30 дней. Таким образом, военное положение будет действовать до 25 мая текущего года.

Согласно закону о военном положении, в Украине может вводиться:

обязательная трудовая повинность,

отчуждение личного имущества,

ограничения на передвижение,

комендантский час,

запрет на торговлю оружием и алкоголем,

запрет на массовые мероприятия и забастовки,

ограничение работы средств связи и интернета,

запрет военнообязанным менять место жительства.

Военное положение в Украине

Верховная Рада ввела в Украине военное положение 24 февраля, в первый день масштабного российского вторжения. Инициативу президента страны Владимира Зеленского поддержали 300 нардепов.

15 марта Рада продлила военное положение в стране еще на 30 дней - до 25 апреля.

Читайте такжеВерховная Рада утвердила указ о всеобщей мобилизации в Украине

Читайте также: