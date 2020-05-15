Прощайте, ВК и Одноклассники: в Украине продлили запрет на российские соцсети

Зеленский подписал указ вечером 14 мая/ УНИАН

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил запрет на российские сайты и соцсети на территории Украины.

Указ №184/2020 был подписан 14 мая 2020 года и опубликован на сайте главы государства в ночь с 14 на 15 число.

Согласно документу, в Украине продлен запрет на российские социальные сети Вконтакте и Одноклассники, а также Mail.ru, Yandex и т.д.

В частности, указом вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Отмечается, что указ вступает в силу с дня его опубликования.

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Как сообщал Главред, 14 мая в СНБО одобрили продление запрета на российские сайты и соцсети в Украине. Верховная Рада во время внеочередного заседания сразу поддержала проект.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс и сервисы Mail.ru в мае 2017 года. Также уже бывший украинский лидер одобрил введение санкций против крупнейших российских телекомпаний.