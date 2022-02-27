В Украине сформирован иностранный легион добровольцев: у Зеленского раскрыли детали

Алексей Арестович / УНИАН

В Украине сформирован иностранный легион добровольцев, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Как подчеркнул он в ходе брифинга, в Украину идет военная помощь из других стран.

"Сформирован иностранный легион из добровольцев из других стран, которых очень много. Как бы два легиона не пришлось формировать из тех, кто сейчас записывается для обороны Украины. Наше сопротивление становится полномасштабным", - сообщил Арестович.

Напомним, ранее Алексей Арестович рассказал о ситуации на украинских фронтах. По его словам, противник деморализован и не предпринимает активных наступательных действий. Сегодня таких попыток было всего лишь две.

Верить вбросам про "падение" Харькова нельзя. ВСУ и территориальная оборона "держат" город. Российская армия пробовала пройти через Бучу, Гостомель и Ирпень, но попала под удар со стороны ВСУ. Украинские военные контролируют ситуацию.

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Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.