В Украине "вымирают" коровы: запасов скотоводства осталось лишь на полтора года

Цены на корма повысились на 80%.
В Украине стремительно уменьшается количество мяса отечественного производства. С полок магазинов исчезает не только свинина, но и говядина.
Свиней забивают больше, чем выращивают, а поголовье коров падает ежемесячно потому, что содержать скот стало катастрофически невыгодно, пишет OBOZREVATEL.
Продукцию собственного производства заменяет заграничное мясо. В течение прошлого года импорт говядины увеличился на 34%, в страну завезли 2,78 тыс. тонн этого вида мяса.
Самым крупным поставщиком говядины в Украину стала Австрия, у которой Украина покупает не только мясо, но и живой скот.
Между тем, по данным Кабмина, импортом занимаются около 40 компаний. Однако в ведомстве утверждают, что это число будет расти.
"В течение прошлого года украинское скотоводство не смогло сохранить наличествующий оборот поголовья, а, к сожалению, только сокращало его с каждым месяцем", - рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка.
Также известно, что к декабрю в Украине было 2,68 млн коров - на 6,4% меньше, чем годом ранее. В связи с этим производство мяса за год сократилось на 16,5%, то есть, до 288 тыс. тонн. Но большинство из него ушло на экспорт, потому что так было выгоднее производителю.
Животноводы прогнозируют в Украине полное исчезновение коров уже в ближайшее время. По словам эксперта по эффективному управлению животноводством Михаила Травецкого, запасов скотоводства осталось лишь на полтора года.
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