В Украине "вымирают" коровы: запасов скотоводства осталось лишь на полтора года

Запасов скотоводства осталось лишь на полтора года / УНИАН

В Украине стремительно уменьшается количество мяса отечественного производства. С полок магазинов исчезает не только свинина, но и говядина.

Свиней забивают больше, чем выращивают, а поголовье коров падает ежемесячно потому, что содержать скот стало катастрофически невыгодно, пишет OBOZREVATEL.

Продукцию собственного производства заменяет заграничное мясо. В течение прошлого года импорт говядины увеличился на 34%, в страну завезли 2,78 тыс. тонн этого вида мяса.

Самым крупным поставщиком говядины в Украину стала Австрия, у которой Украина покупает не только мясо, но и живой скот.

Между тем, по данным Кабмина, импортом занимаются около 40 компаний. Однако в ведомстве утверждают, что это число будет расти.

Реклама

"В течение прошлого года украинское скотоводство не смогло сохранить наличествующий оборот поголовья, а, к сожалению, только сокращало его с каждым месяцем", - рассказал аналитик УКАБ Максим Гопка.

Также известно, что к декабрю в Украине было 2,68 млн коров - на 6,4% меньше, чем годом ранее. В связи с этим производство мяса за год сократилось на 16,5%, то есть, до 288 тыс. тонн. Но большинство из него ушло на экспорт, потому что так было выгоднее производителю.

Животноводы прогнозируют в Украине полное исчезновение коров уже в ближайшее время. По словам эксперта по эффективному управлению животноводством Михаила Травецкого, запасов скотоводства осталось лишь на полтора года.

Читайте такжеВ Украине изменятся цены на кофе: сколько будет стоить бодрящий напитокНапомним, в Украине стремительно вырос в цене лук. Эксперты позитивных прогнозов не дают и утверждают, что цена будет расти до тех пор, пока он не станет сезонным.

Читайте также: