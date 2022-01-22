Цена на лук стала заоблачной: чего ждать украинцам в ближайшее время

Цена на лук стала заоблачной / УНИАН

В январе текущего года стали больше покупать лук. В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя потребительская цена на этот овощ выросла на 72%, то есть, до 14,74 грн/кг.

Аналитик Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин, считает, что такую ситуацию спровоцировала низкая цена на лук урожая 2020 года, сообщает AgroTrend.

"Это и привело к сокращению посевных площадей под данную культуру и уменьшению предложения на рынке, а соответственно, и к росту цен в этом году. Дополнительным фактором влияния на рост стоимости репчатого лука стал, в том числе, и недавний рост цен на энергоносители, из-за которого увеличивается стоимость хранения уже выращенного лука", - сказала Литвин.

При этом, по ее словам, рассчитывать на значительное снижение цены не стоит, потому что в цене растет семенной материал, удобрения и средства защиты. Предполагается, что в апреле 2022 цена зеленого лука на полках украинских супермаркетов достигнет 18-20 гривен за 100 грамм.

Читайте такжеВ Украине резко подорожает топливо: названы сроки и ценыКроме того, много овощей Украина импортирует. К примеру, из соседней Польши. Это связано с повышением цен на продукт отечественного производства, что спровоцировал взлет тарифов на коммуналку. Особенно для предприятий.

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Также есть информация, что многие фермеры придерживают овощи к весне, чтобы продать ее по максимальной.

Напомним, в Украине рекордно поднялись цены на продукты. Некоторые подорожали на 20-30%. В частности, огурцы уже стоят по 90 грн/кг, томаты по 50-60 грн/кг, свекла по 15 грн/кг, белокочанная капуста по 20 грн/кг, морковь и лук по 13 грн/кг. В Госстате подсчитали, что за год овощи подорожали в 2,5 раза.

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