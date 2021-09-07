В Украину ворвется "бабье лето": синоптики обрадовали прогнозом

В Украине вновь потеплеет / pixabay.com

После очень холодных и мокрых первых дней сентября скоро в нашей стране вновь потеплеет - уже завтра, 8 сентября, ожидается больше 20 градусов и никаких дождей, сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, сейчас над Украиной хозяйничает антициклон, который и завтра, и в ближайшие дни сформирует сухую погоду. Также ожидается комфортная температура воздуха.

Уже ближайшей ночью уменьшается вероятность заморозков, а днем в среду столбики термометров в Украине поднимутся до 17-24 градусов.

В столице 8 сентября дневная температура воздуха уже достигнет 20-22 градусов. Дождей не предвидится, будет малооблачная сухая погода.

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Судя по данным Gismeteo, теплая, сухая и солнечная погода будет до середины сентября, а с 14-15-го числа возможны дожди, на восток атмосферный фронт может заглянуть раньше, а на юге вероятность осадков самая минимальная.

При этом ночи будут становиться теплее, а заморозков, которые неприятно удивили украинцев в начале осени, в ближайшие две недели не предвидится.

Днем в течение недели будет высокая температура, +20 и выше, а во второй половине сентября снизится, но не сильно.

Ранее Диденко сообщила о том, что в Украину пришло бабье лето, которое прогнозируется до 11 сентября.

Синоптик прогнозирует, что во вторник, 7 сентября, температура начнет постепенно повышаться.

Она добавила, что в Украине ожидается еще второе бабье лето.