В Украине могут разрешить однополые партнерства: все зависит от Зеленского

Законопроект сможет защитить права военнослужащих, многие из которых не могут официально оформить отношения через однополых партнеров.

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Зеленский рассмотрит петицию об однополых партнерствах / фото: УНИАН

Электронная петиция о регистрации партнерства для однополых и разнополых пар набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

В петиции более 40 человек и организаций обратились к главе государства с призывом публично поддержать введение однополых партнерств в Украине и сделать все возможное, чтобы способствовать принятию законопроекта №9103. об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Цель этого проекта – создать в Украине институт регистрируемых партнерств, который будет доступен как для однополых, так и для разнополых пар", – отметили авторы петиции.

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Законопроект №9103 зарегистрирован в парламенте 14 марта. В проекте предлагается ввести зарегистрированное партнерство (также известное как "гражданское партнерство") в качестве добровольного семейного союза двух взрослых одного и того же пола. После государственной регистрации партнеры получат статус близких родственников-членов семьи первой степени родства.

Авторы проекта утверждают, что законопроект сможет защитить права военнослужащих, многие из которых не могут официально оформить отношения через однополых партнеров.

"Пары, которые не хотят или не могут оформить брак, не имеют возможности получить такие же права, что и женатые. В частности это касается однополых пар, среди которых – пары ЛГБТ+ военных", - говорится в петиции.

Напомним, что в августе прошлого года Владимир Зеленский отреагировал на подобную петицию об однополых браках. Согласно Конституции Украины-Брак это союз мужчины и женщины и менять Основной закон в военное время нельзя, отметил глава государства.

Стоит отметить, что сейчас многие селебрити осуществляют каминг-аут. Так, украинский ведущий и музыкальный блогер Ваня Рассел вслед за многими публичными личностями заговорил о собственной нетрадиционной ориентации.

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