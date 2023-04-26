Комаров покажет один день из жизни Президента Зеленского в спецпроекте "Год. За кадром" на 1+1

В эту пятницу, 28 апреля, в 21.30 на 1+1 Украина состоится премьера спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром". В первом выпуске зрители узнают, как проходит обычный день Президента, и увидят полное интервью с Владимиром Зеленским.
Традиционно зрители видят официальную сторону работы первых лиц государства: встречи, публичные выступления, мероприятия широко освещают в СМИ. И другая сторона их работы обычно остается тайной.
Дмитрию Комарову представилась редкая возможность увидеть изнутри, как происходят рабочие командировки Президента во время войны, как работает его команда и как организован график первого лица государства. В репортаже покажут один день из жизни Президента Украины и откроют до сих пор неизвестные факты, о которых уже сейчас можно говорить.
В эксклюзивном интервью Владимир Зеленский расскажет, есть ли у Украины шанс стать самым безопасным государством в мире, а также поделится личными подробностями – как общается с самыми родными и переживают ли за него близкие.
Спецпроект Дмитрия Комарова "Год. За кадром" - это цикл полных версий интервью с влиятельными военными руководителями Украины. В нем журналист покажет то, что не попало в проект "Год", а также раскроет новые исторические факты и подробности известных событий, о которых нельзя было говорить ранее.
Обратную сторону работы Президента смотрите в премьерном выпуске "Год. За кадром " на 1+1 Украина уже в эту пятницу в 21.30.