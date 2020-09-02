В Укрзализныце рассказали, где в "красной" зоне запрещена посадка пассажиров

В госкомпании-монополисте ж/д перевозок пошли на исключетельные меры по причине пандемии коронавируса.
По причине усиления запретительных мер в условиях адаптивного коронавирусного карантина временно была отменена посадка пассажиров на некоторые поезда на станциях Ивано-Франковск, Измаил и Новоселица.
Об этом сообщают представители госкомпании Укрзализныци.
Теперь на вышеуказанных станциях разрешена исключительно высадка пассажиров. По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на указанных ж/д станциях — в красных зонах карантинных ограничений — закрыта продажа проездных билетов на такие поезда:
- № 136/135 Черновцы — Одесса;
- № 8/7 Черновцы — Киев;
- № 702/701 Львов — Черновцы;
- № 749/750 Киев — Ивано-Франковск;
- № 15/16 Харьков — Рахов;
- № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
- № 217/218 Киев — Рахов;
- № 01/02 Ивано-Франковск — Константиновка;
- № 118/117 Черновцы — Киев;
- № 145/146 Киев — Измаил;
- № 231/232 Геническ — Ивано-Франковск.
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Напомним, ранее с 7 августа 2020 года, руководство госкомпании Укрзализныци запустит в продажу билеты на все 100% мест в региональных поездах, которые следуют из Киева и обратно.