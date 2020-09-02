В Укрзализныце рассказали, где в "красной" зоне запрещена посадка пассажиров / УНИАН

По причине усиления запретительных мер в условиях адаптивного коронавирусного карантина временно была отменена посадка пассажиров на некоторые поезда на станциях Ивано-Франковск, Измаил и Новоселица.

Об этом сообщают представители госкомпании Укрзализныци.

Теперь на вышеуказанных станциях разрешена исключительно высадка пассажиров. По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на указанных ж/д станциях — в красных зонах карантинных ограничений — закрыта продажа проездных билетов на такие поезда:

№ 136/135 Черновцы — Одесса;

№ 8/7 Черновцы — Киев;

№ 702/701 Львов — Черновцы;

№ 749/750 Киев — Ивано-Франковск;

№ 15/16 Харьков — Рахов;

№ 43/44 Ивано-Франковск — Киев;

№ 217/218 Киев — Рахов;

№ 01/02 Ивано-Франковск — Константиновка;

№ 118/117 Черновцы — Киев;

№ 145/146 Киев — Измаил;

№ 231/232 Геническ — Ивано-Франковск.

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Напомним, ранее с 7 августа 2020 года, руководство госкомпании Укрзализныци запустит в продажу билеты на все 100% мест в региональных поездах, которые следуют из Киева и обратно.