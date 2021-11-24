В СНБО налетели на Россию с обвинениями из-за марша антивакцинаторов

Митинг в Киеве / Reuters

В Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили о российский след в марше антивакцинаторов, который прошел в Киеве, 24 ноября.

Как сообщает пресс-служба ведомства, акция была направлена на максимальное уменьшение уровня вакцинации в Украине.

"Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, как сообщалось ранее, была обнаружена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины", - говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что ими была зафиксирована особая активность в социальных сетях и мессенджерах, а также телеграм-каналах, где распространялись сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.

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"Подтверждением реализации специальных информационных антивакцинных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которого на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход на веб-сайт российской политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее участники митингов против вакцинации в Украине и Молдове использовали плакаты с практически идентичным дизайном.

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