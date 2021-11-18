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Львовский суд арестовал главного антивакцинатора Украины: в ответ тот заявил, о связи с Кеннеди

18 ноября 2021, 18:54
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Остап Стахив был доставлен в зал заседения принудительно.

Остап Стахов
Суд длился 4 часа / Facebook

Во Львове Галицкий районный суд избрал меру пресечения для одного из лидеров антивакцинаторов - юриста Остапа Стахива.

Как сообщает Львовский портал в четверг, 18 ноября, Стахива отправили под арест на два месяца.

Однако его близким предоставили возможность выкупить противника вакцинации за 998 тысяч гривен.

Известно, что Стахива обязали сдать загранпаспорт.

Согласно законодательству Украины, сторона защиты может обжаловать меру пресечения в течение пяти дней с момента оглашения постановления суда. Однако, станут ли это делать сторонники Стахива - пока неизвестно.

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А вот насчет залога, то по словам заключенного, вносить его никто не будет, потому что таких денег у его семьи и у него самого нет.

Также Стахив в разговоре с журналистами заявил, что тесно общается с Робертом-Фрэнсисом Кеннеди-младшим – одним из лидеров антивакцинаторского движения в Америке.

Кроме того СМИ пишут, что суд по делу Стахива должен был состояться еще вчера. Однако Стахив на него не явился. И сегодня, 18 ноября, его доставили принудительно. Все это время он был в одной из больниц Закарпатской области.

Напомним, 16 ноября, в дом Стахива ворвалась СБУ. Силовики изъяли у него технику. Позже лидеру движения украинских антивакцинаторов вынесли подозрение в попытке захвата власти.

Также сообщалось, что правоохранители заявили, что заблокировали деятельность возглавляемой Стаховом всеукраинской сети, которая "под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать ситуацию в стране.

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