С кулаками против прививок: на Прикарпатье антивакцинаторы устроили погром в лицее

Антивакцинаторы сорвали учебный процесс в лицее на Прикарпатье / Скриншот

В лицее Езупольской громады Ивано-Франковской области антивакцинаторы устроили скандал и сорвали учебный процесс.

Нападение возглавлял скандальный львовский блогер Остап Стахив. Причиной стало то, что из-за отсутствия COVID-сертификата была отстранена от работы их единомышленница, учительница начальных классов Галина Б, пишет kurs.if.ua.

В материале подчеркивается, что противники прививок ворвались в лицей без масок, сорвали учебный процесс и устроили скандал.

На просьбу главы Езупольской ТГ Игоря Лукашевича надеть маски антивакцинаторы выкрикивали: "Ты кто? Геноцидник!.. Ты что-то попутал".

Они требовали восстановить скандальную учительницу на работе и угрожали "народными задержаниями". Находившиеся в лицее дети были напуганы и не понимали, что происходит.

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Лукашевич добавил, что из-за действий антивакцинаторов был сорван учебный процесс.

В свою очередь глава Езупольской ТГ сообщил, что из-за действий антивакцинаторов госпитализировали директора лицея.

"Директор Иезупольского лицея сейчас находится в кардиоцентре – предынфарктное состояние", – сообщил Лукашевич.

Он также подчеркнул, что полиция не была готова противостоять антивакцинаторам.

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Напомним, ранее пародист из Трускавца Богдан Процишин решил высмеять людей, которые не доверяют фактам и прислушиваются к сомнительным источникам информации.

Основой новой видеоработы известного пародиста со Львовщины стали противники вакцинации и их доводы.

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