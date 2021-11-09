С кулаками против прививок: на Прикарпатье антивакцинаторы устроили погром в лицее

Противники прививок ворвались в лицей без масок, сорвали учебный процесс и устроили скандал.
В лицее Езупольской громады Ивано-Франковской области антивакцинаторы устроили скандал и сорвали учебный процесс.
Нападение возглавлял скандальный львовский блогер Остап Стахив. Причиной стало то, что из-за отсутствия COVID-сертификата была отстранена от работы их единомышленница, учительница начальных классов Галина Б, пишет kurs.if.ua.
В материале подчеркивается, что противники прививок ворвались в лицей без масок, сорвали учебный процесс и устроили скандал.
На просьбу главы Езупольской ТГ Игоря Лукашевича надеть маски антивакцинаторы выкрикивали: "Ты кто? Геноцидник!.. Ты что-то попутал".
Они требовали восстановить скандальную учительницу на работе и угрожали "народными задержаниями". Находившиеся в лицее дети были напуганы и не понимали, что происходит.
Лукашевич добавил, что из-за действий антивакцинаторов был сорван учебный процесс.
В свою очередь глава Езупольской ТГ сообщил, что из-за действий антивакцинаторов госпитализировали директора лицея.
"Директор Иезупольского лицея сейчас находится в кардиоцентре – предынфарктное состояние", – сообщил Лукашевич.
Он также подчеркнул, что полиция не была готова противостоять антивакцинаторам.
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Напомним, ранее пародист из Трускавца Богдан Процишин решил высмеять людей, которые не доверяют фактам и прислушиваются к сомнительным источникам информации.
Основой новой видеоработы известного пародиста со Львовщины стали противники вакцинации и их доводы.
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