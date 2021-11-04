"Один дизайнер": антивакцинаторы Украины и Молдовы вышли на протесты с одинаковыми плакатами

Митинг антивакцинаторов в Киеве / Униан

В Украине 3 ноября противники вакцинации выходили на протесты. Такие же митинги происходили в соседней Молдове. Люди заметили, что демонстранты использовали плакаты с практически идентичным дизайном.

На это на своей странице в фейсбуке обратила внимание глава комитета Американской торговой палаты Татьяна Попова. На обнародованных ею фото видно, что различия между плакатами состояли лишь в языках, использованных в их тексте.

"Как не неожиданно, но дизайнер плакатов для митингов антивакцинаторов в Украине и Молдове очевидно один и тот же. Кто бы это мог быть?" – написала девушка, комментируя данное "совпадение".

В комментариях под постом Поповой пользователи указали, что аналогичные плакаты использовались и на протестах антивакцинаторов в Казахстане.

Антивакцинаторы в Украине / фейсбук Татьяны Поповой

Антивакцинаторы в Молдове / фейсбук Татьяны Поповой

Напомним, на днях по Украине прокатилась волна митингов против вакцинации. Так называемые антиваксеры пикетировали под Верховной Радой и перекрывали дорогу. Бастовали также в Запорожье, где полиция выявила нарушения норм карантинных ограничений и задержала пятерых участников акции.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал действо насмешкой над врачами и родными умерших от COVID-19. Он подчеркнул, что в реанимациях этот антивакцинаторський дух быстро исчезает.

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