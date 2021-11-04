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Пик COVID-19 в ближайшие 2-3 недели и спад заболеваемости: в Минздраве сделали прогноз

4 ноября 2021, 17:00
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Рост заболеваемости коронавирусом постепенно пойдет на спад до середины декабря текущего года, считает Игорь Кузин.

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В Минздраве после пика ожидают спад заболеваемости COVID-19 в Украине до середины декабря / Getty

Пик нынешней волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине может произойти в течение 2-3 недель. После этого ожидается постепенный спад уровня заболеваемости до середины декабря. Прогнозируется улучшение ситуации в первом квартале следующего года. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что пиковая нагрузка на медицинскую систему ожидается через 2-3 недели. После этого ситуация должна улучшиться до середины декабря, включая первый квартал 2022 года.Читайте такжеВ Минздраве рассказали, когда ждать спада пандемии коронавируса

"По нашим прогнозам, мы ожидаем, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения (будут) в течение ближайших двух-трех недель с постепенным спадом до середины декабря 2021 года, в том числе (ожидается) улучшение ситуации в первом квартале 2022 года. Это наши прогнозы", - подчеркнул Игорь Кузин.

Напомним, ранее эпидемиолог Екатерина Сояк заявила, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается к середине ноября. Уровень заболеваемости продолжает расти. Ситуация не стабилизируется.

Коронавирус в Украине

Согласно данным Минздрава на утро, 4 ноября, за минувшие 24 часа в Украине зафиксировано 27 377 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель с момента начала эпидемии в стране. Госпитализированы 5 472 человека. Выздоровели 12 464 человек. Погибли 699 людей.

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В красной зоне карантина находятся 15 областей и город Киев. В оранжевой зоне – 6 регионов. В желтой зоне три области: Кировоградская, Закарпатская и Тернопольская области.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что три региона – Волынская, Харьковская и Тернопольская области – также в скором времени могут оказаться в красной зоне.

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Минздрав новости Украины коронавирус в Украине Игорь Кузин
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