Минздрав будет наказывать врачей-антивакцинаторов

Подробности сообщил главный государственный санитарный врач Украины.
Министерство здравоохранения готовится применить санкции к медикам, которые откровенно выступают против вакцинации или ненадлежащим образом выполняют требования по прививке населения от Covid-19.
Как рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в комментарии "Главкому", не все семейные врачи эффективно пропагандируют вакцинацию.
"Это правда, что в некоторых областях есть такие (семейные врачи), имеющие нулевые показатели вакцинации своих пациентов. Когда мы на это обратили внимание, возникла инициатива создать дашборды (онлайн доступ к базам данных), чтобы идентифицировать врачей, которые не проводят работы на должном уровне", - отметил Кузин.
По его словам, врачи не звонят по телефону своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей вакцинироваться.
"Другими словами, они не выполняют требования приказа Минздрава №504 о порядке предоставления первичной медицинской помощи. Сейчас мы работаем над информационной просветительской работой для врачей", – пояснил Кузин.
Читайте такжеНазвана весомая причина для вакцинации от коронавирусаГлавный санврач также отметил, что Минздрав начнет применять санкции к особо злобным медикам-антивакцинаторам.
"Будем инициировать применение санкций. Основная санкция, которая может быть – это прекращение контракта НСЗУ с таким медицинским работником из-за нарушения им порядка оказания первичной медицинской помощи", – подчеркнул Кузин.
Стоит отметить, что в Украине в "желтой" зоне в скором времени усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации для работы заведений. Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановлении об адаптивном карантине, сообщил Виктор Ляшко.
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