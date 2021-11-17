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Минздрав назвал шокирующее количество украинцев, не получивших вторую дозу антиковидной вакцины

17 ноября 2021, 12:20
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В ведомстве подчеркнули, что только две прививки защищают здоровье.

Ляшко
Ляшко удивил количеством непривитых украинцев / УНИАН

Первую дозу вакцины от коронавируса в Украине по состоянию на 17 ноября получили 40% совершеннолетних граждан.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко на брифинге 17 ноября, 50% вакцинированных жителей есть только в Киеве и еще восьми областях страны.

"В Киеве уже достигли отметки 50% жителей столицы, которые полностью завершили курс вакцинации", - добавил Ляшко.

Также глава Минздрава призвал украинцев пройти полный курс вакцинации, так как, по его словам, только так вакцинация в полной мере будет защищать здоровье.

"Сейчас более 600 600 тысяч украинцев еще не дошли по своей второй дозе несмотря на то, что время ее введения уже пришло. Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший пункт прививки или центр вакцинации", - подчеркнул Ляшко.

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Читайте такжеСоциологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавирусаНапомним, накануне Ляшко назвал весомую причину для вакцинации, отметив, что привитые люди в пять раз реже попадают в больницу с коронавирусом.

Также ранее власти решили открыть специальные пункты вакцинации для украинцев в возрасте от 12 до 18 лет.

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