В Италии девушка выиграла суд против своего отца-антивакцинатора

В Италии несовершеннолетняя выиграла в суде у отца-антивакцинатора / УНИАН

16-летняя девушка из итальянского города Палермо на Сицилии выиграла в суде дело против своего отца-антивакцинатора, который не позволил ей прививаться от коронавируса, сообщает местный портал Livesicilia.

Этим летом студентка поехала в пункт вакцинации в Палермо, где ей сказали, что ей нужно согласие обоих родителей.

Мать девочки поддержала ее выбор. От проживающего отдельно отца она узнала, что тот не согласен на вакцинацию. Дело дошло до суда.

Судья встал на сторону девушки-подростка, которая получит первую дозу вакцины через несколько дней.

Это еще один случай в Италии, когда причиной для обращения в суд стало отсутствие согласия на вакцинацию одного из родителей или обоих родителей.

Реклама

Читайте такжеВ Pfizer признались, нужно ли будет колоть вакцину каждый год

Ранее Главред писал о том, что в Ровенской области женщине во время вакцинации укололи препарат CoronaVac, в то время как иммунизироваться она хотела AstraZeneca.

Инцидент произошел в городе Сарны. Там местная жительница сделала в районной поликлинике вакцину от коронавируса. Иммунизироваться женщина хотела препаратом AstraZeneca, однако вместо него ей вкололи китайскую вакцину.

Читайте также: