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В Сингапуре власти перестали оплачивать лечение от COVID-19 антивакцинаторам

9 ноября 2021, 18:01

Сингапур прекратил оплачивать лечение пациентов с коронавирусом, которые не привились по собственному желанию.

Индия,коронавирус
В Сингапуре вакцинированы более 82% населения / Reuters

В Сингапуре перестали оплачивать лечение пациентов с коронавирусом, которые не сделали прививку по собственному желанию.

Теперь больницы будут самостоятельно оплачивать счета за невакцинированных пациентов, составляющих основную часть новых случаев заражения и госпитализаций, пишет Axios.

В Минздраве Сингапура добавили, что невакцинированные люди "непропорционально увеличивают нагрузку на ресурсы здравоохранения".

Заявление было сделано на фоне рекордного уровня заболеваемости и смертности в стране, который фиксируется в последнюю неделю. В Сингапуре вакцинированы более 82% населения.

Читайте такжеВрач рассказал, почему все больше украинцев умирают от коронавирусаВ то же время правительство по-прежнему будет полностью покрывать медицинские счета пациентов, у которых есть противопоказания к вакцинации.

Ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины потратило на закупку вакцин против COVID-19 8,5 миллиардов гривен из 10,5 миллиардов, которые выделило государство. Согласно планам ведомства, в стране должны быть привиты 56% от всего взрослого населения. В следующем году на прививки потратят из бюджета лишь 2,6 миллиарда гривен.

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Автор: Сергей Кущ
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вакцинация коронавирус
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