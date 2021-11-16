"Попытка захвата власти по приказу из РФ": в СБУ рассказали, в чем подозревают лидера антивакцинаторов

Остап Стахов / Facebook

Лидеру движения украинских антивакцинаторов юристу Остапу Стахову Служба безопасности Украины вынесла подозрение в попытке захвата власти. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Также правоохранители заявили, что заблокировали деятельность возглавляемой Стаховом всеукраинской сети, которая "под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать ситуацию в стране.

По данным следствия, злоумышленники призвали к насильственному изменению конституционного строя. Как утверждает СБУ, якобы их действия координировали "российские кураторы".

"Лидеру так называемых "антивакцинаторов" и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса Украины", ‒ заявили в СБУ.

Санкция задействованной статьи ("Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор") предусматривает от пяти до десяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

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"В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписки, в ходе которых злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой", ‒ говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове пришли с обысками к одному из лидеров движения против принудительной вакцинации Остапу Стахову.

Сам юрист находился в квартире. Он сообщил, что силовики выломали двери еще в шесть утра, и при этом не зачитали ему права. Также известно, что сотрудники СБУ отобрали технику адвоката.