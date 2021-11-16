УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Попытка захвата власти по приказу из РФ": в СБУ рассказали, в чем подозревают лидера антивакцинаторов

16 ноября 2021, 16:52

По данным следствия, злоумышленники во главе со Стаховым призывали к насильственному изменению конституционного строю - по указке из Москвы.

Остап Стахов
Остап Стахов / Facebook

Лидеру движения украинских антивакцинаторов юристу Остапу Стахову Служба безопасности Украины вынесла подозрение в попытке захвата власти. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Также правоохранители заявили, что заблокировали деятельность возглавляемой Стаховом всеукраинской сети, которая "под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать ситуацию в стране.

По данным следствия, злоумышленники призвали к насильственному изменению конституционного строя. Как утверждает СБУ, якобы их действия координировали "российские кураторы".

"Лидеру так называемых "антивакцинаторов" и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса Украины", ‒ заявили в СБУ.

Санкция задействованной статьи ("Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор") предусматривает от пяти до десяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Реклама

"В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписки, в ходе которых злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с "собственной милицией" и "экономикой", ‒ говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Александрии копы ворвались на урок к учителю-антивакцинатору

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове пришли с обысками к одному из лидеров движения против принудительной вакцинации Остапу Стахову.

Сам юрист находился в квартире. Он сообщил, что силовики выломали двери еще в шесть утра, и при этом не зачитали ему права. Также известно, что сотрудники СБУ отобрали технику адвоката.

viber
СБУ новости Львова новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Попытка захвата власти по приказу из РФ": в СБУ рассказали, в чем подозревают лидера антивакцинаторов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 за 10 минут: рулет из лаваша с крабовыми палочкамиВкуснейшая закуска на Новый год 2022 за 10 минут: рулет из лаваша с крабовыми палочками Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год ТиграВосточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра Топ-4 знака зодиака, наделенных природным шармом: астролог назвал секрет успеха каждогоТоп-4 знака зодиака, наделенных природным шармом: астролог назвал секрет успеха каждого Звезда Сватов снялась в необычном ретро-образе: "Бурда-1988 год"Звезда Сватов снялась в необычном ретро-образе: "Бурда-1988 год" Врач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детейВрач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детей
18:00

Александр Кушнарь. Британия направляет спецназ в Украину Видеоблоги

17:42

Второй случай в истории: женщина 8 лет жила с ВИЧ и избавилась от вируса без леченияВидео

17:31

На лестнице львовского колледжа нашли новорожденного младенцаВидео

17:31

Конфликт на границе с Беларусью: в ВСУ предупредили о рисках новой "горячей точки"Видео

17:18

Запуск Северного потока-2 обрубит транзит через Украину: ряд городов могут остаться без газаВидео

Реклама
16:57

По программе Зеленского на трассе Киев-Харьков построили два новых моста

16:52

"Попытка захвата власти по приказу из РФ": в СБУ рассказали, в чем подозревают лидера антивакцинаторов

16:51

Цены на проезд в Киеве вырастут до 20 гривенВидео

16:39

Вирусолог объяснила, почему Украина бьет антирекорды по смертности от COVID-19

16:34

Четыре области Украины могут покинуть "красную" зону уже на следующей неделе

16:23

Укрпочта меняет формат доставки и вводит новую услугу с фиксированной ценойВидео

16:15

Самый красивый красный маникюр на Новый год 2022, который заставит поверить в чудоФото

15:56

Синоптики рассказали, когда ждать первый снег в Украине

15:34

Вакцинация переболевших COVID-19: эксперт дала неожиданный советВидео

15:18

Ушел из жизни "серийный убийца" из сериала Кости

15:14

Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра

15:11

Порошенко с отрывом возглавил антирейтинг украинских политиков - опрос

15:10

Стратегия Путина "нагадить под дверь"мнение

15:02

Самый вкусный салат на Новый год 2022: готовить 15 минутВидео

14:59

ВСУ получат новенький Ан-178: "Антонов" достроил первый образец для украинской армии

Реклама
14:59

В Харькове водитель "Ланоса" брился прямо в салоне авто на дорогеВидео

14:55

Остановка СП-2 и маневр Газпрома: в Нафтогазе заявили о насмешке над Европой и призвали США к ударуВидео

14:53

СБУ ворвалась с обыском к лидеру антивакцинаторовВидео

14:44

"Креативные": ректор КПИ похвалил студентов, установивших скрытую камеру в женской душевой

14:34

Жуткая трагедия в Днепре: в результате пожара в доме престарелых погибли пять человекВидео

14:33

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

14:31

Аваков о Зеленском: "Посипаки и негодяи в ушки вкладывают разные вещи"

14:29

Обвиненный в изнасиловании Мэрилин Мэнсон часами мучал бывших девушек в звуконепроницаемой камере

14:27

Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания

14:16

Потери Украины от запуска Северного потока: в Нафтогазе назвали безумные цифрыВидео

14:09

"Украина не прошла пик третьей волны COVID-19, рост не исключен": эксперт сделал тревожный прогноз

14:07

"Золотые" масло и сахар: как за год изменились цены на продукты питания в УкраинеВидео

13:57

Убили и забрали оружие: на Луганщине жестоко расправились с полицейским

13:53

В Минздраве назвали срок, в течение которого наступает смерть от коронавирусаВидео

13:40

Тысячу Зеленского получат все: в Слуге народа оправдались за неточностьВидео

13:30

В Киеве устроили стрельбу у здания суда, есть раненый

13:14

Названа весомая причина для вакцинации от коронавирусаВидео

13:12

На Львовщине мужчина ворвался в больницу и избил пациентовФото

13:10

Повышение пенсии на 9%: кто получит прибавку к пенсии в 2022 году

13:02

Германия зарубила сертификацию Северного потока-2 и требует от Газпрома отдать часть магистралиВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 17 ноября 2021: Тельцам – риск травм, Весам – судьбоносный деньВидео

12:56

Ярош пригрозил открывать огонь по нелегалам на границеВидео

12:55

Топ-4 знака зодиака, наделенных природным шармом: астролог назвал секрет успеха каждогоВидео

12:50

Зима наступит уже на этой неделе - Украину засыплет снегом, но похолодает только с понедельникаВидео

12:35

"Нельзя потратить на водку и сигареты": тысячу Зеленского не будут выдавать на рукиВидео

12:34

В "Слуге народа" подтвердили ДТП с участием Ковалева

12:32

В Никополе по программе Зеленского "Большая стройка" откроется спорткомплекс с бассейнами

12:28

НеАнгельский скандал: бывшие участницы группы НеАнгелы сцепились из-за куска торта

12:07

За партией Зеленского крадется партия Порошенко: новый парламентский рейтинг

12:07

Украина начнет выходить из "красной" зоны со следующей недели - ЛяшкоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять