СБУ ворвалась с обыском к лидеру антивакцинаторов

У юриста уже изъяли технику. Его поддерживают соратники.
Во Львове пришли с обысками к одному из лидеров движения против принудительной вакцинации Остапу Стахову.
Представители СБУ нагрянули в его личную квартиру, пишет Страна.
Практически сразу к квартире антивакцинатора подтянулись его соратники. Они скандируют "Волю! Волю!".
Сам юрист находится в квартире. Он сообщил, что силовики выломали двери еще в 6 утра, и при этом не зачитали ему права. Также известно, что сотрудники СБУ отобрали технику адвоката.
Напомним, 3 ноября в центре Киева "антивакцинаторы" собрались на митинг против прививок от коронавируса. Участники акции пытались "пикетировать" супермаркет и перекрывать дорогу и пешеходные подземные переходы.
Также они перекрывали дорогу у улицы Лобановского. На митинге также были замечены экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко с сестрой Верой, которых недавно поймали в аэропорту "Борисполь" с поддельным ковид-сертификатом.
СМИ пишут, что организатором акции был Остап Стахов.
Также известно, что 24 ноября антивакцинаторы планирует очередной протест в Киеве.
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