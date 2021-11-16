СБУ ворвалась с обыском к лидеру антивакцинаторов

Остап Стахов неоднократно организовывал акции протеста / Страна

Во Львове пришли с обысками к одному из лидеров движения против принудительной вакцинации Остапу Стахову.

Представители СБУ нагрянули в его личную квартиру, пишет Страна.

Практически сразу к квартире антивакцинатора подтянулись его соратники. Они скандируют "Волю! Волю!".

Сам юрист находится в квартире. Он сообщил, что силовики выломали двери еще в 6 утра, и при этом не зачитали ему права. Также известно, что сотрудники СБУ отобрали технику адвоката.

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Напомним, 3 ноября в центре Киева "антивакцинаторы" собрались на митинг против прививок от коронавируса. Участники акции пытались "пикетировать" супермаркет и перекрывать дорогу и пешеходные подземные переходы.

Также они перекрывали дорогу у улицы Лобановского. На митинге также были замечены экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко с сестрой Верой, которых недавно поймали в аэропорту "Борисполь" с поддельным ковид-сертификатом.

СМИ пишут, что организатором акции был Остап Стахов.

Также известно, что 24 ноября антивакцинаторы планирует очередной протест в Киеве.

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