В Затоке застрелили хозяина кафе: напали прямо у бара

Мужчину убили в собственном кафе / НПУ

Трагедия в курортной Затоке. В субботу, 18 сентября, на побережье Черного моря погиб 36-летний владелец кафе. Его расстрелял неизвестный.

Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался на месте. Тем временем, злоумышленник скрылся с места преступления.

"На линию" 102 "поступило сообщение о стрельбе в одном из баров поселка. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями. Для задержания злоумышленника руководством полиции была введена в действие полицейская операция "Сирена", - рассказали в отделе коммуникации полиции Одесской области журналистам ТСН.

Копы в течение часа нашли подозреваемого и изъяли у него предполагаемое орудие преступления, которым оказалось охотничье ружье.

Пока следователи рассматривают дело, как умышленное убийство.

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Напомним, дикая трагедия в городе Глухов Сумской области, о которой стало известно утром 16 сентября, получила неожиданное продолжение. Отец-убийца рассказал, зачем расправился со своим трехлетним сыном.

Он уже сознался в содеянном и детально рассказал о том, как все происходило. Как известно, накануне мужчина забрал мальчика из садика. Однако домой так и не привез. На поиски их обоих бросили все силы местной полиции и местных жителей. А утром копы убили наповал ужасной новостью - мальчика нашли мертвым в лесополосе. На голове у него был пакет.